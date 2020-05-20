Naime Sert nsert@haberturk.com

Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yönelttiği eleştirilerin dozunu giderek artıran ABD Başkanı Donald Trump, örgüte esaslı reformlar için 30 gün süre verdi. Trump, bu sürede esaslı reformlar yapılmazsa örgüte sağladıkları fonları 30 gün sonra kalıcı olarak donduracağını açıkladı. Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve salgının başladığı Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı. Trump’ın Aralık 2019 ve hatta daha öncesinde Vuhan’da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmekle itham ettiği DSÖ, 11 Mart’ta virüsü pandemi ilan etmişti.

Trump'ın maddi yardımları durdurması DSÖ’nün en büyük gelir kaynağını kaybetmesi anlamına geliyor. DSÖ, bütçesini iki yıllık dönemler halinde belirliyor. Örgütün 2018-2019 bütçesi 5 milyar 623 milyon 603 bin dolar hesaplandı. Dünya Sağlık Örgütü nasıl finanse ediliyor?

EN BÜYÜK GELİRİ BAĞIŞ

DSÖ'nün en büyük gelir kalemi yapılan gönüllü bağış ve katkılar. Örgütün 2018-2019 bütçesinin 4.3 milyar dolarını yüzde 77'sini bu kalem oluşturuyor. Bu katkı genelde proje bazlı olarak sağlanıyor. Devletlerin yanı sıra kurumlar, dernekler. vakıflar ve ilaç şirketleri en büyük bağışçılar olarak öne çıkıyor.

HER ÜLKE BELİRLİ TUTARDA KATKI VERİYOR

Öte yansan örgüte üye her ülkenin nüfusu, bütçesi ve ekonomik büyüklüğü dikkate alınarak belirlenen üyelik ücreti ya da belirlenmiş katkı tutarı var. 2018-2019 bütçesinde 956 milyon dolar olarak öngörülen bu tutar örgütün bütçesinin yüzde 17'sini oluşturuyor.

Ülke/Kurum DSÖ gelirlerindeki payı (%) Toplam katkı (Milyon Dolar) Üyelik ücreti /Belirlenmiş katkı (Milyon dolar ) Gönüllü katkı (Milyon dolar) ABD 15.1 893 236.9 656 Bill ve Melinda Gates Vakfı 12.1 530.9 - 530.9 GAVI İttifakı 8.1 370.6 - 370.6 Birleşik Krallık 7.9 434.8 42.7 392.1 Almanya 5.3 292.1 61.1 231 Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Birimi (UNOCHA) 4.4 192 - 192 Uluslararası Rotary Kulübü 3.3 142.7 - 142.7 AB Komisyonu 3.0 131.3 - 131.3 Dünya Bankası 3.0 132.5 - 132.5 Japonya 2.5 214.2 92.6 121.6 Kanada 1.6 100.5 27.9 72.5 Kuveyt 1.5 69.7 2.7 66.9 Kongo 1.2 54.9 0.7 54.2 Norveç 1.2 86.4 8.1 7.8 G. Kore 1.1 70.4 19.5 50.8 Çin 0.2 85.9 75.7 10.1 TÜRKİYE 0.07 13.2 9.7 3.4

BİR NUMARALI FİNANSÖR: ABD

DSÖ’nün internet sitesinde yer alan ve 2019’un dördüncü çeyreğine kadar güncellenmiş verilere göre örgütün gelirinin yüzde 15.18’ini yani 893 milyon dolarını ABD sağladı. Bunun 236 milyon doları üyelik ücreti, 656 milyon doları ise gönüllü katkıdan oluşuyor.

BILL VE MELINDA GATES'TEN 530 MİLYON DOLAR

Bill ve Melinda Gates Vakfı ise DSÖ’nün bütçesinin yüzde 12.12’sini finanse ediyor. Bu da 530 milyon dolara denk geliyor. Dünya genelinde aşıların yaygınlaştırılması için çalışan, en büyük finansörü yine Bill ve Melinda Gates Vakfı olan GAVI İttifakı’nın katkısı da yüzde 8.18 ya da 370 milyon dolar.

Birleşik Krallık yüzde 7.91 ile ABD'den sonra örgüte en fazla katkıyı yapan ülke. Birleşik Krallık'ın belirlenmiş katkısı 42 milyon dolar, gönüllü maddi desteği ise 334 milyon dolar.

ÇİN'İN KATKISI YÜZDE 0.21

Koronavirüs salgınının başladığı nokta olan Çin yüzde 0.21 oranında katkı sağlıyor. Çin nisan ayında DSÖ'nün Kovid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla örgüte 30 milyon dolar ilave bağış yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Çin, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonu dondurma kararının ardından örgüte 20 milyon dolar bağış yapmıştı.

TÜRKİYE'DEN 13.2 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin finansmandaki payı ise yüzde 0.07, yani 13.2 milyon dolar. Bunun 9.7 milyon doları yıllık belirlenmiş katkı payı, 3.48 milyon doları gönüllü katkı.