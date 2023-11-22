Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
Nevşehir'de, trafikte tesadüfen karşılaşan eski eşler 34 yaşındaki Sami K. ve Pınar Ç. tartışmaya başladı. Bulunduğu otomobilden kendisini dışarı çıkarmak isteyen eski eşi Sami K.'yi tabancayla vuran Pınar Ç., gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Nevşehir'de olay, dün gece saat 00.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi.
ESKİ EŞİNİ BAŞKA OTOMOBİLDE GÖRDÜ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Sami K. (34), otomobiliyle seyir halindeyken, eski eşi Pınar Ç.'nin bir başka otomobilde olduğunu gördü.
ARAÇTAN İNDİRMEK İSTEDİ
Bunun üzerine otomobilin önünü kesen Sami K., Pınar Ç.'yi indirmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Pınar Ç., çantasından çıkardığı tabancayla Sami K.'ya ateş etti.
VURULAN ESKİ KOCA HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KADIN ADLİ KONTROLLE SERBEST
Pınar Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sami K., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Pınar Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.