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Son dakika haberi Euro Bölgesi'nde enflasyon 2 haneye yükseldi

Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9.9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10.7'ye yükselerek rekor kırdı. Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.2 büyüdü

Son dakika haberi Euro Bölgesi'nde enflasyon 2 haneye yükseldi
AA

Euro Bölgesi'nde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10.7'ye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9.9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10.7'ye yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 41.9 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 13.1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4.4 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, ekim ayında Estonya'da yüzde 22.4, Litvanya'da yüzde 22, Letonya'da yüzde 21.8, Hollanda'da yüzde 16.8, Slovakya'da yüzde 14.5, Belçika'da yüzde 13.1, İtalya'da yüzde 12.8, Almanya'da yüzde 11.6, Avusturya'da yüzde 11.5, Portekiz'de yüzde 10.6, Slovenya'da yüzde 10.3, Yunanistan'da yüzde 9.8, İrlanda'da yüzde 9.6, Lüksemburg'da yüzde 8.8, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 8.6, Finlandiya'da yüzde 8.3, Malta'da yüzde 7.5, İspanya'da yüzde 7.3 ve Fransa'da yüzde 7.1 seviyesinde belirlendi.

Böylece, Euro Bölgesi'nde ekim ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Euro Bölgesi'ndeki 11 ülkede çift haneye çıkan enflasyon, 3 ülkede de yüzde 20'leri aştı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde ekim ayı enflasyon oranının yüzde 10.2 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

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