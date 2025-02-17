Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, muhalefetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır.

Millete hizmet anlamında heybesinde bir kırıntı dahi bulunamadığı için önüne gelene iftira atıp hakaret eden, kirli siyasi hesaplarını ve ilişkilerini gizlemek amacıyla türlü hezeyanlarla gündemi meşgul etme çabasını alışkanlık edinen, işini yapmak, şehrine hizmet etmek yerine her gün 'Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa' diye debelenip duran tipler bilmelidir ki siyasi hayatı ve mücadelesi yarım asra yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu tip iftiralarla yıpratmaya çalışmak ne size bir şey kazandırır ne de milletimize."

Milletin 2023 seçimlerinde tercihini yaptığını belirten Altun, "İp gibi dizilip karşısında konumlandığınız Recep Tayyip Erdoğan hepinizi birden sandıkta net bir şekilde mağlup etmiştir.

Kendini millete hizmete adamış ve gece gündüz bu uğurda çalışan bir siyasetçiye, bütün mücadelelerini milletiyle birlikte vermiş bir lidere, Sayın Cumhurbaşkanımıza saçma sapan ithamlar yöneltenlerin, önce Recep Tayyip Erdoğan'ı iyice okumalarını, anlamalarını, nihayetinde gerçekleri görüp bu hatalarından dönmelerini tavsiye ediyoruz." görüşünü paylaştı.