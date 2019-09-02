Galatasaray, aylardır beklediği Radamel Falcao'ya resmi olarak kavuştu. Daha önce anlaşma sağlanan Kolombiyalı yıldızı dün İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, Falcao transferini de resmen duyurdu.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2019

Radamel Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzalanırken Monaco'ya bonservis bedeli ödenmeyeceği belirtildi.

Kolombiyalı yıldızın ise 3 yıllık sözleşmesi boyunca Galatasaray'dan yılda 5 milyon Euro net maaş kazanacağı kaydedildi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"“Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

FALCAO, CENGİZ, GÜNAY, ALBAYRAK VE MUSLERA AÇIKLAMALAR YAPTI

Transferinin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret eden Falcao, burada kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Kolombiyalı yıldız, çok doğru bir karar verdiğini belirtirken ziyarette ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da hazır bulundu.

Başkan Cengiz, Falcao'yla ilgili açıklamalar yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

“Allah utandırmasın diyorum. Falcao gibi dünya çapında çok değerli bir karakter ve oyuncunun Galatasaray’a katılmasından dolayı çok mutluyum. Bana gelen bilgiye göre havaalanında Falcao’yu 20 – 30 bin civarı taraftarımızın karşıladığı söyleniyor. Bu seyirciyi siz belirli bir çıkar karşılığında ya da belirli bir siyasi veya ticari güdüyle oraya asla sürükleyemezsiniz. Yaklaşık 7 saat beklediler. Bu tutku, bu sevgi Galatasaray’ı büyük yapıyor. Bu sevgi diğer Türk takımlarında da var ama bizde biraz daha fazla var sanırım. Biz bununla övünüyoruz, rakiplerimizi asla küçük görmüyoruz. Galatasaray taraftarına ben çok teşekkür ediyorum.

Sevgili Falcao ile ilgili transfer süreci yaklaşık üç aydır sürüyor. Burada taraftarın bize verdiği manevi destek olmasaydı biz Falcao için bu kadar ısrarlı olamazdık. Sevgili Abdurrahim’in yaşadıklarını, bize gelen tepkileri biliyorsunuz. Biz bunlardan alınmadık, her zaman Galatasaray taraftarının bize olan pozitif bakışından etkilendik. Onlar için hizmet etmenin bir şeref olduğunu her zaman düşündük çünkü biz de taraftarız. Biz kendimize düşeni yaptık, Falcao üzerine düşeni yaptı. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum, 1.5 yıllık yöneticilik yaşantımızda çok şeyler yaşadık. Çok sevinç yaşadık şükürler olsun… Çok ihanetler ve üzüntüler de gördük. Serzeniş anlamında demiyorum, ben de Abdurrahim Bey de Falcao ile müteaddit görüşmeler yaptık. Gerek yüz yüze yaptığımız görüşmelerde gerek sözle yaptığımız görüşmelerde Falcao’nun bir adım geriye gitmediğini gördük. Birilerine buradan az söylüyorum, İnşallah çok anlaşılır. Herkese saygı duyuyorum fakat kişilik, karakter, dürüstlük ve doğruluk aslında olması gereken duygular. Bunlar fazlasıyla Falcao’da var. Bugün de gördük, kendisine de söyledim şahsen şok yaşadım. Falcao, havaalanında taraftarımıza üçlü çektirdi. Biz yöneticiler üçlü çekmeyi çok beceremiyoruz. Falcao’nun eşi de üçlü çektirdi, gerçekten şok yaşadım. Bu insanın Galatasaray için çalıştığını gösterir. Bu üçlü, Galatasaray tarafından üretilmiş bir simgedir ve bütün dünyaya da yayılmaktadır. Falcao daha ilk günden Türkiye ve Galatasaray ile kaynaşmış, iç içe girmiştir. Türkiye futbol ile yatan futbol ile kalkan bir ülkedir. Falcao gibi dünya çapındaki yıldızların artık ana hedefi maddi çıkarlar değil manevi tatmindir. Bunu özellikle söylüyorum, kendisi mevcut bulunduğu durumdan maddi fedakarlıklar yaparak Galatasaray’ı tercih etmiştir. Bundan ders alanlar için övünülecek çok şey vardır. Bu Türkiye için de Türkiye’nin futbol marka değeri için de güzel bir olaydır. Türkiye’nin yayıncı kuruluşunun gelirlerine bir katkıdır, total olarak Türk futboluna katkıdır. Ben Falcao’ya tekrar en kalbi dileklerimle hoş geldin diyorum ve İnşallah başarılı bir şekilde hem Kolombiya’yı hem Güney Amerika’yı hem de Galatasaray’ı temsil edecektir.”

ABDURRAHİM ALBAYRAK: FALCAO ADAM GİBİ ADAM. BİRİNCİ GÜN SARILDIK

Transfer sürecinde rol alan Albayrak da konuştu ve şunları söyledi:

"Ben sözlerime başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben ve ailem çok zor günler yaşadık. Huzurlarınızda Sevgili Mustafa Cengiz Başkanımıza ve Yusuf Günay kardeşime bana her gün, her an verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten aile düzenim bozuldu. Türkiye’yi terk etmeyi bile düşündüm. Çok acımasızca eleştirildim. Ben bu kulüpte çok uzun yıllar hizmet ettim, ömrüm olduğu müddetçe etmeye de devam edeceğim. Tekrar açık ve net şekilde söylemek istiyorum. Sevgili Mustafa Cengiz Başkanıma bana verdiği yetki ve her an verdiği destek için teşekkür ediyorum. Başkanım benim bu kadar arkamda durmasa bana yetki vermeseydi Falcao burada olmayabilirdi. Başkanıma ve Yusuf Günay’a teşekkür ediyorum.

Adam gibi adam Falcao. Birinci gün sarıldık, kucaklaştık. Galatasaray’a gelmek için ne kadar çırpındığını gördüm. Muslera’ya ve Mert’e sürekli kendisini arattım. O sağlam durduğu sürece desteğimizin hep onunla beraber olduğunu söyledim. Allah’ın izniyle Galatasaray formasını giyeceğini kendisine ilettim. O da çok sağlam durdu. Tekrar huzurlarınızda Falcao’ya ‘I love you’ diyorum ve teşekkür ediyorum"

FALCAO: HAYATIMIN EN BÜYÜK ANLARINDAN BİRİYDİ

İstanbul'a geldiği anda yaklaşık 25 bin Galatasaraylı'nın karşıladığı Falcao, o anlara vurgu yaptı. Havalimanında içeri girmek istemediğini dile getiren Kolombiyalı yıldız "Belki de hayatımın en büyük anlarından biriydi" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Havaalanından çok farklı ve yoğun duygularla ayrıldım. İçeriye girmek istemedim hatta uzun dakikalar orada taraftarımızla birlikte olmak istedim. O yüzden ailemi de getirdim, Galatasaray’ın ne kadar büyük bir camia olduğunu bildiğim ve böyle bir karşılamanın olacağını tahmin ettiğim için tek gelmek istemedim. Ailem de burada olsun istedim, eşim ve çocuklarım da yanımda olsun istedim. Bir kez daha anladım ki çok doğru bir karar vermişim. Çok mutluyum. Bu süreçte Başkanımız ve Abdurrahim Bey çok fazla uğraştılar. Yusuf Bey ve Fernando Muslera da aynı şekilde çok uğraştılar. Bugün bir kez daha gördüm ki verilen bütün çabalar ve benim dik duruşum boşuna değilmiş. İnanılmaz önemli bir ana tanıklık ettim, hayatımdaki en büyük anlardan biriydi belki de.”

YUSUF GÜNAY: TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise şunları söyledi:

“Başkanımız Mustafa Cengiz ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak ile birlikte tarihi bir gün yaşıyoruz. İnsanın hayatında bazı önemli anlar olur, bu bizim için böyle bir an. Falcao’nun transferi ilk gündeme geldiğinde Sayın Başkanımız, Abdurrahim Bey’e bu işi bitir dedi. Şu an bu sürecin sonuna geldik. O kadar mutluyuz ki, büyük bir çaba sarf edildi. Sayın Başkanımızın idealindeki bu ekip Galatasaray’a bir dünya yıldızı kazandırdı. Ben Sayın Başkanımıza, Sayın İkinci Başkanımıza bütün Galatasaraylılar adına teşekkür ediyorum. İyi ki Abdurrahim Bey var yoksa bu iş kolay kolay olacak bir iş değildi. Falcao transferi bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun.”

MUSLERA'DAN HOŞ GELDİN MESAJI

Kaptan Fernando Muslera ise şunları söyledi:

“Falcao’ya hoş geldin demek istiyorum. Galatasaray çok önemli bir oyuncu kazandı. Galatasaray’ın tarihine baktığımızda hep böyle büyük oyuncular var ve listeye bir yenisi daha eklendi. Başkanımıza, Abdurrahim Bey’e, Yusuf Bey’e, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ben elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım, diğer taraftan Fatih Hocamız da çok istiyordu kendisini. Benim verebileceğim destek sadece onunla konuşma kısmında olabilirdi. Hemen hemen her gün Falcao ile konuştum. Hocam da bana soruyordu neler olup bitiyor diye ben de kendisini bilgilendiriyordum. Burada en büyük teşekkürü hak eden Başkanımız Mustafa Cengiz, Abdurrahim Bey, Yusuf Bey ve yöneticilerimiz… Monaco ile görüşmeleri onlar yaptı, özellikle Abdurrahim Bey’e de bir parantez açmak istiyorum. Diğer taraftan Falcao’ya da teşekkür etmek istiyorum. O da çok dik durdu, her zaman buraya gelmek istediğini söyledi. Konuşmaya başladığımız ilk günden beri hep Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giymek istediğini söyledi. O da çok dik durdu. Milli Takımlar seviyesinde ne yazık ki kendisinden çok çektim ama artık aynı takımdayız, aynı soyunma odasını paylaşacağız. Bu kadar büyük bir futbolcu ile aynı soyunma odasını paylaşacağım için çok mutluyum.”

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 2, 2019

RADAMEL FALCAO

TAM ADI: Radamel Falcao Garcia Zarate

DOĞUM TARİHİ: 10 Şubat 1986

YAŞ: 33

DOĞDUĞU İL: Santa Marta

UYRUĞU: Kolombiya

AYAK: Sağ

MEVKİ: Santrfor

BOYU: 1.77

PİYASA DEĞERİ: 10 milyon Euro

MİLLİ TAKIM: 88 maç 34 gol

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 39 maç 16 gol 2 asist

ÖNCEKİ KULÜPLER: River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 2, 2019

RADAMEL FALCAO KİMDİR?

Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'te profesyonel kariyerine başlayan Falcao, 2009-2010 sezonunda Portekiz ekibi Porto'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başladı.

Falcao, Porto ile 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası sevinçlerini yaşadı.

İki sezonluk Porto kariyerinden sonra İspanyol ekibi Atletico Madrid formasını giymeye başlayan Falcao, burada geçirdiği iki sezonda da UEFA Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve İspanya Kral Kupası zaferlerini tattı.

Porto'dan sonra Atletico Madrid'de de UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı havaya kaldıran Falcao, bu başarıyı iki sezon üst üste iki farklı takımla yaşadı.

2013-2014 sezonunda Fransız kulübü Monaco'nun kadrosuna kattığı Falcao, kiralık olarak İngiliz kulüpleri Manchester United ve Chelsea'de de forma giydi.

Son 3 sezonunu Monaco'da geçiren ve Fransız kulübü ile 2016-2017 sezonunda lig şampiyonluğu sevinci de yaşayan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Fransa 1. Futbol Ligi'nde oynadığı 33 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.

BAŞARILARI

Falcao, 2010-11 sezonunda Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazandı. Ayrıca Atlético Madrid'le 2012 UEFA Süper Kupası'nı aldı.

Yaşayan en iyi santraforlardan biri olarak kabul edilen yıldız golcü; 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta attığı 17 gol attı. Falcao bu performansıyla, 15 gol atan Jürgen Klinsmann'ın rekorunu kırdı ve Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Porto ve Monaco ile lig şampiyonlukları yaşayan, Atletico Madrid ile de Kral Kupası'nı kaldıran Falcao, 2 sezon art arda 2 farklı kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk futbolcudur.