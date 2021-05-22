Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarına Twitter'dan cevap verdi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.

Ancak, mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır."

— Fatih Terim (@fatihterim) May 22, 2021

TERİM'E İLK DESTEK BURAK ELMAS'TAN GELMİŞTİ

Burak Elmas, mevcut yönetimin yeni bir teknik direktör ile anlaşması durumunda seçilirse söz konusu sözleşmeyi iptal edeceğini açıkladı. Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in 1 Haziran 2021 itibarıyla teknik direktör Fatih Terim ile çalışmayacağını ancak yeni yönetim seçilene kadar kendisinin ve yönetim kurulunun göreve devam edeceğini duyurduğunu belirtti.