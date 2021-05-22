Galatasaray'da Fatih Terim bilmecesi!

22 Ocak 2018'de Dursun Özbek'in 'baskın seçimi'ne tepki olarak 'Mayısta yeniden seçim' diyen Cengiz başkan seçilmiş, 26 Mayıs 2018'de vadettiği seçimden de zaferle çıkarak başkanlığını perçinlemişti. Dursun Özbek döneminde Igor Tudor'dan sonra göreve gelen Fatih Terim, Cengiz'in başkan seçilmesiyle nezaketen istifasını sunmuş ancak tecrübeli çalıştırıcıyla yola devam edilmesi konusunda karar kılınmıştı.

İLK ÇATLAK OZAN KABAK

Galatasaray o sezon ve devamındaki sezon Terim önderliğinde şampiyonluğa ulaşırken Ocak 2019'da Ozan Kabak'ın Stuttgart'a satılma kararının ardından Cengiz ile Terim arasında ilk çatlak ortaya çıkmıştı. Göztepe maçının ardından konuşan Terim istifa edebileceğini ancak Galatasaraylılara verilmiş bir sözü olduğunu belirtti. Terim "Ozan'ın gitmesini istemedim. Yönetim, idari bir karar aldı ve sattı. Yapılacak iki şey vardı, idari karara saygı duyacaktım ya da başka bir şey yapacaktım. O başka bir şeyi yapmayacağıma dair Galatasaraylılara söz verdim" ifadelerini kullandı.

İMZALAR ŞAMPİYONLUK TÖRENİNDE ATILDI: 5 YILLIK SÖZLEŞME!

Sezon sonunda üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan ve 22. kez zafere ulaşan Galatasaray'da krizin üstü kapatılmış, Terim ile 'Yeni bir dört yıllık seri' hedeflenmişti. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında kürsüye gelen kulüp başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara teknik direktör Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşmenin müjdesini verdi. Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada, "Bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum. Türk futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim ile burada, sizlerin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız." ifadelerini kullandı.

İKİ AY SONRA 2+3 OLARAK KAP'A BİLDİRİLDİ

Kutlamada 5 yıllık süreyle duyurulan sözleşmenin aslında 2+3 yıllık olduğu yaklaşık iki ay sonra ortaya çıktı. Galatasaray Sportif AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Terim'le imzalanan sözleşmenin 2+3 yıllık olduğu, tecrübeli teknik adama gelecek 2 sezonda her bir yıl için 18 milyon lira ödeneceği belirtildi.

İKİNCİ ÇATLAK ARDA TURAN!

Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki ikinci çatlak ise Arda Turan transferi konusunda yaşandı. Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldikten sonra açıklamalar yapan Terim, yönetimle yaptığı toplantının ardından bilgi sızdırıldığını belirterek "Geçtiğimiz günlerde yönetimle Arena’da toplantı yaptık. Arda Turan konusunda daha önce dediklerimi yönetime de ilettim. Galatasaray’ın ocağından yetişmiş bir oyuncunun tekrar şans alması yönündeki kararımı ilettim, bu karar olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır? Evet fikir ayrılığıdır. Buradan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu söyledim ancak ben daha eve varmadan bir gazeteciye, akşam birkaç gazeteciye maalesef verilmiş. Bu Galatasaray’a yakışan bir durum değil açıkçası. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Çaba harcadıkça da zaman zaman hayal kırıklığı yaşıyorum. Arda konusunda düşüncemi ilk günden yana değiştirmedim. Sadece Galatasaray’ı yöneten iradeye saygı duydum" ifadelerini kullanmıştı.

MUSTAFA CENGİZ'DEN YANIT: FİKİR AYRILIĞI VARSA YOLLARIN DA AYRILMASI GEREKİR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bu sözlere ertesi gün yanıt vererek sert sözler kullanmıştı. Galatasaray'ın felsefe kulübü olmadığını ve fikir ayrılıklarına yer olmadığını belirten Cengiz, "Biz felsefe kulübü değiliz. Fikir ayrılığı varsa ayrı yollara gitmeliyiz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Galatasaray üyelerinin ve taraftarlarının da tepkisini çekerken Terim Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

— Fatih Terim (@fatihterim) January 24, 2020

TERİM'DEN PAYLAŞIM: "VERİLMİŞ BİR SÖZÜM VAR..."

Tecrübeli çalıştırıcı basın toplantısının ardından saat 19.05'te Twitter hesabından paylaşım yaparak "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadelerini kullanıp, "#SadeceGalatasaray" etiketine yer verdi. Terim'in başlattığı #SadeceGalatasaray etiketiyle Galatasaray taraftarları Twitter'da ilk 20 dakikada 35 binden fazla paylaşım yaptı. Etiket, kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu.

TERİM TRANSFER LİSTESİNİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından sadece bir maç kazanabilen Galatasaray şampiyonluğu kaçırırken gözler yaz aylarındaki transfer dönemine çevrildi. Cengiz ile Terim arasında gerginliğe neden olan Arda Turan yuvasına dönerken sezon boyunca yaşanacak demeç savaşları BB Erzurumspor deplasmanı sonrasında başladı. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Terim, "Sanılmasın ki içeride veya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" diye konuştu ve şunları ekledi:

"SÖZÜMÜ TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Kaybettiğinizde suçlu tektir, kazandığınızda kazanan herkestir. Çeşitli defalar Galatasaray’dan ve Galatasaray taraftarından kopartıldım. Sonradan haklılığımız çıkmasına rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı. Galatasaray için devamlılık çok daha başka başarılar getirilebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimi ne olduğunu bilir. Ben 50 senedir bu camianın içerisindeyim. Her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bu sefer gelirken onlara söz verdim, sözü mü tutmaya çalışıyorum. Herkes benden, bu durumda benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen, nasıl bir tepki göstereceğimi bilmelerine rağmen benim için asıl olan Galatasaray ve taraftar olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve ya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim."

TÜRK TELEKOM STADI'NDA TOPLANTI VE HER ŞEY YOLUNDA MESAJI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasında bir araya gelen Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yönetimle aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Her şey yolunda" mesajına yer verdi. Resmi siteden "Kenetlen başka Galatasaray yok!" başlığıyla bir açıklama yayınlanırken Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında yapılan görüşmenin karşılıklı mutabakatla tamamlandığını belirtildi.

— Fatih Terim (@fatihterim) October 26, 2020

TERİM TRANSFER LİSTESİNİ AÇIKLADI!

İç sahada Gençlerbirliği'ni 6-0 yenerek moral depolayan Galatasaray'da Fatih Terim maçın ardından transfer listesini açıkladı ve imalı sözler kullandı. Kulübün transfer çalışmaları hakkında net bilgiler veren Terim, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı istediğini açıkladı. Terim ayrıca Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'i de istediğini belirtti. Terim ayrıca "Çok önceden bu isimleri veriyoruz. Benim her söylediğim isim ya başkaları tarafından alınıyor ya da biz alamıyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" yorumunu yaptı.

TARAFTAR GRUBUNUN AÇIKLAMASI BİR KRİZ DAHA DOĞURDU

Galatasaray, Denizlispor'u 6-1 yenerken taraftar gruplarından ultrAslan'ın İrfan Can Kahveci transferi için Göksel Gümüşdağ ile görüşülmemesine yönelik yaptığı açıklama bir kriz daha doğurdu. Bu açıklamanın yaptırıldığı iddia edilirken Terim ile yolların ayrılacağı da öne sürüldü. Terim ise Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklama yaptı.

"DERİN BİR YALNIZLIK HİSSEDİYORUM"

Kupa maçının ardından kısa konuşan Terim'in sözleri ise gündeme bomba gibi düştü. Yönetimle görüşmediğini belirten Terim "Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Kimsenin bilmediği bir şey söylemedim. Transfer ayı. Herkes yazarken her yerde konuşulurken bir şey yok, ben söylerken mi var? Doğrusu bu. O konular çok uzun ama bugün, çok derin bir yalnızlık hissettim. Ben burada kişilere, gruplara değil. Galatasaray'a sözüm var. Galatasaray'a emeğim var. O sözüm de Galatasaray'a. Zaten mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor. Bu mayısta. Onun için sözüm sözdür. Sözümde durmaya devam edeceğim. O yüzden 'Canımız sağ olsun. Canınınız sağ olsun' demek herhalde en doğrusu" ifadelerini kullandı.

KAR YAĞDI CAMİA KARIŞTI!

14 Şubat'taki Kasımpaşa maçı öncesi yağan kar bir kriz daha doğurdu. Sarı-kırmızılılar galibiyete 2-1'lik skorla uzanırken kar yağışı nedeniyle bozulan zemin de hem futbolcuların hem de teknik heyetin tepkisini çekti. Sivasspor maçı sonrasında konuşan Belhanda yönetimi hedef alarak "Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu burada oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan iyi" dedi. Galatasaray 10 Mart'ta Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

CENGİZ İLE TERİM ARASINDA İPLER GERİLDİ

Cengiz, 2-2'lik Sivasspor maçında yaşadıkları puan kaybındaki tek faktörün bozuk stat zemini olmadığını söyledi. Cengiz "Bozuk zeminde, çamur gibi sahada rakibi yendik. Sonra gittik çok güzel bir zeminde, Ankara'da yenildik. Demek ki tek faktör zemin değildi" ifadelerini kullanınca Terim ile Cengiz arasında ipler bir kez daha gerildi.

CENGİZ'İN "HAYSİYETSİZ" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in GSTV'de yaptığı açıklamalar da sarı-kırmızılı camiada tepki topladı. Cengiz "Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar?" ifadelerini kullanırken bu sözlerin ardından ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Florya'ya giderek takımla görüştü. Oyuncularla bir de fotoğraf çektiren ve bunu kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan Albayrak, "Her zaman yanınızdayım" mesajı verdi. Ancak takım fotoğrafında, teknik direktör Fatih Terim’in yokluğu dikkatlerden kaçmadı.

YALANLANAN ABD VE SEKS PARTİSİ SÖZLERİ DE İPLERİ TAMAMEN KOPARDI!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 1905 GSYİD yıl dönümü töreninde üyelerle yaptığı sohbette kullandığı iddia edilen sözler, Fatih Terim ile Cengiz arasındaki ipleri de tamamen kopardı. Cengiz'in Terim için "Bir ABD'ye bir Bodrum'a gidiyor" dediği ve kulübün deplasmanlar için kullanılan özel uçuşlarda kulübe verilen ücretsiz hakların hep Florya tarafından kullanıldığından yakındığı öne sürülmüştü. Cengiz'in ayrıca "Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" dediği de iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten bu haberlere yalanlama gelirken Fatih Terim ise ligin son maçının ardından bu açıklamalara yanıt verdi.

"TFF'YLE UĞRAŞ, İÇERİSİYLE UĞRAŞ"

Malatyaspor maçının ardından kırgınlığını gizlemeyen Terim, "Basınla ayrı uğraş, hakemlerle ayrı uğraş, TFF ile ayrı uğraş, bir de içeriyle uğraş. Bizim daha önce bitirmemiz gerekirdi bu işi. Bize çok ciddi yaralar verdiler. Sezon başından beri bakabiliriz. Herkese ve her şeye rağmen şampiyon olabilirdik" dedi. Galatasaray için çok önemli bir dönemin arifesinde olduğunu belirten Terim "Galatasaray önemli bir tercih yapacak. Ben bir Galatasaraylı olarak bu tercihin kıymetinin iyi bilinmesini, kişisel düşüncelerin bir tarafa bırakılmasını, orta payda olan Galatasaray’da buluşulmasını ve böyle hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Benim Galatasaraylılığa bakış açım bu ve hiç de değişmedi" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMEM BİTİYOR"

"Benim sözleşmem bu ay itibarıyla sona eriyor. İlgili sorulara elbette benim de kendime göre yanıtlarım var. Söyleyeceğim sözler ve paylaşmam gerektiğine inandığım gerçekler var. Ancak Galatasaray’ın kaybedecek tek günü yok. Ben her seçim döneminden önce olduğu gibi üzerime düşeni ve bana yakışanı yapacağım yine. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gelecek sezonların planlaması için gerekli adımların atılması, Galatasaray’ın her zaman en güçlü olması ve sahip olduğu özelliklerini koruması adına çok kritik bir süreçteyiz. Umarım herkes bunun farkındadır"

Tecrübeli teknik direktör, sona eren sözleşmesiyle ilgili olarak, "Çok emin değilim, yanlış da söylemek istemiyorum ya 10 senelik ya da 15 senelik imza attım ben. Çok emin değilim ama en az iki defa 5 seneye imza attığımı hatırlıyorum. Meğer 2 senelikmiş onlar. Biz de 2 senemizi doldurduk, sözümüzü yerine getirdik. 31 Mayıs itibarıyla benim sözleşmem bitiyor. Gereken neyse zaten yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BODRUM VE ABD YANITI

Fatih Terim, ailesiyle yarın tatile gideceğini dile getirerek, "Ben yarın itibarıyla ailemle Bodrum’a gidiyorum. ABD’ye gidemiyorum vizem yokmuş. Onu da verdim, vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki ABD yaparım ama Bodrum’a gidiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

CENGİZ: BEN FATİH HOCAYLA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısı iptal edilirken daha sonra Haziran 2021 hedeflenerek yeni bir seçim kararı alındığı belirtilirken başkan adayları yeni yönetim seçilene kadar yola Fatih Terim'le devam edilmesi konusunda ortak açıklamalar yaptı. Adaylar Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu, sözleşmesi sona erecek teknik direktör Fatih Terim'e destek verdi. 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde konuşan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile köprüleri de yaktı!

Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği ve 2 saatten fazla süren basın toplantısında Terim'e yönelik sert ifadeler kullanırken 1 Haziran'da görev süresinin dolduğuna dikkati çekerek, "Ayın birinde yasal olarak görev sürem doluyor. Medeni kanuna göre zorunlu hallerde durum uzarsa yönetimde bir kişi kalsa bile görev devam ediyor. Kayyum atanmıyor, rahatladık." diye konuştu.

"BİZ DÜŞMANIZ... O ANDA İSTİFA ETMELİYDİ, ONA O YAKIŞIRDI"

Teknik direktör Fatih Terim ile devam edip etmeyecekleri sorusunu yanıtlayan Cengiz, "Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Hocayı arıyorum 'hoca şunu dedin mi', 'hayır, sizi kastetmedim' diyor. Haberlerde çıkıyor. Hoca Abdurrahim Albayrak'ı, Yusuf Günay'ı bizi kulübe çağırmış 'bana ileri geri laf etmeyin' demiş. Belki tam tersi oluyor." ifadelerini kullandı. Terim'in kendileri için "düşman" ifadesini kullandığını belirten Cengiz, "Sevgili Fatih Terim hocamız konuşurken beni buz gibi etti. Arkadaşlarla beraberdik. Yusuf Günay yerinden fırladı. Benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. 'Bir takım kuruluşlar' deyip sonra doğrudan beni hedef alarak 'düşman' ifadesini kullanıyor. Biz düşmanız. O anda istifa etmeliydi, ona o yakışırdı. Bu işlerin uzatma çabaları, indirim çabalarıyla alakası yok. Tam tersine para istemiyor." şeklinde konuştu.

"ÇIKAR ÖZÜR DİLER O ZAMAN KONUŞURUZ..."

Fatih Terim'in önemli hizmetler yaptığını kaydeden Mustafa Cengiz, "Terim ciddi karizma. Kupaların kazanılmasında en büyük etkenlerden biridir ama tek başına değil. Ben burada olduğum sürece sözleşme uzatmam. Ben onun düşmanıymışım. Bir şart var, çıkar özür diler. Yanlış anlaşıldığını söyler o zaman konuşuruz." şeklinde konuştu.

İLK TEPKİ BURAK ELMAS'TAN!

Burak Elmas, mevcut yönetimin yeni bir teknik direktör ile anlaşması durumunda seçilirse söz konusu sözleşmeyi iptal edeceğini açıkladı. Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in 1 Haziran 2021 itibarıyla teknik direktör Fatih Terim ile çalışmayacağını ancak yeni yönetim seçilene kadar kendisinin ve yönetim kurulunun göreve devam edeceğini duyurduğunu belirtti.