Galatasaray'da yönetim ile teknik heyet arasındaki demeç savaşları sürüyor! Sarı-kırmızılı kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le ilgili açıklamalarının ardından tecrübeli çalıştırıcının yardımcısı Ümit Davala'dan da göndermeli bir paylaşım geldi. Fatih Terim ile kendisinin güldüğü bir fotoğrafı paylaşan Davala, "Gülüyoruz ağlanacak halinize" ifadelerine yer verdi.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

"Benim görev sürem doluyor yasal olarak. Medeni Kanunun Derneklere ilişkin hükümde, böyle zorunlu durumlarda 1 kişi bile kalsa yönetim devam ediyor. Kayyum atanmıyor, bu bizi rahatlattı. Ben ayın 1'i itibarıyla Fatih Hocayla devam etmeyi düşünmüyorum."