Fatih Terim'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
GHEZZAL
Rachid Ghezzal'ı reddetmedim, aksine çok istedim. Ben ve başkan da. Bana sormadan bu tip şeylere inanmayın. Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor. Galatasaray'ın 1 Eylül'e kadar transferde neler yapacağını göreceksiniz. Hangi teknik adam Ghezzal'ı istemez? İstemedi diye bir şey çıkabilir? Söylemem gerekenler var ama söyleyemiyorum.
GEDSON
- Benfica son söz olarak Gedson vermeyeceğini söyledi. 1 Ağustos'a kadar değişiklik olabilmesini bekliyoruz. Türkiye'den başka teklifler de olduğunu söylediler. Başka yere gideceğini sanmıyorum. Biz her şeye hazırlıklıyız. Cezamız da bitti. 3-4 transferle kalmayız.
MORUTAN
- Olimpiu Morutan'ı beğeniyorum. Açıklamalarını da izledim, paramız olmadığını biliyor herhalde. Makul bir fiyata olabilir. Zevk verecek oyunculardan birisi. Abileri daha önce burada o zevki verdi. Top ayağındayken herkes beğenir.
ALIOSKI
- Şu oyuncular gelmiş, ben hayır demişim. Alioski'den bahsediyorlar. 3 sene 7 milyon deniyorsa, normal sol bek de değil, tabii ki kabul etmem.
PSV MAÇININ 11'İNİ AÇIKLADI
Fatih Terim, PSV maçının 11'ini açıkladı:
Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Muhammed, Barış.
YORUMLAR