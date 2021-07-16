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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ... Felaketin izleri silinirken, 2 kişi aranıyor
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Rize'de felaketin izleri silinirken, kayıp 2 kişi aranıyor

Rize'de önceki gün meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin yaralandığı felakette, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ev, iş yeri, altyapı ve üstyapı ile tarım arazilerinde ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri de silinirken, bir taraftan da hasat tespit çalışması yürütülüyor. 91 ekipte 802 kişinin görev aldığı kentte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de psikososyal destek için çalışma başlattı

SON DAKİKA HABERİ... Felaketin izleri silinirken, 2 kişi aranıyor
Felaketin izleri silinirken, 2 kişi aranıyor
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DHA

Rize'de, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin yaralandığı sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. 91 ekipte 802 kişinin görev aldığı kentte, kaybolan 2 kişi aranıyor, hasat tespit çalışması yürütülüyor.

Kentte, önceki gün 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ile heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu. Sel ve heyelan afetinde mahsur kalan 103 kişi kurtarılırken, Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Hacere Mert, eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evin enkazında kalan Ayşe, oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti. Sele kapılan Adem Yanık´ın da cansız bedenine ulaşıldı.

KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı aranıyor. Delihasan'ın, evin enkazında otomobiline ulaşılırken, kendisinden ize rastlanılmadı. Enkazda sonlandırılan arama çalışmaları, dere yatağında yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarında; bölgeye ulaşan 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun´dan 4 köpekli arama timi görev aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de havadan tarama yapıyor. AFAD´a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü´nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor.

SOKAKLAR MOLOZ VE BALÇIKTAN TEMİZLENİYOR

Sel afetinin en çok etkilendiği Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıyor, temizlik çalışması yürütüyor. 91 ekipte, 802 kişinin görev aldığı sel afetinde çöken yollar onarılıyor; elektrik, telefon, su ile altyapı ve üstyapıdaki hasarlar gideriliyor. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı kentte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de psikososyal destek için çalışma başlattı.

EKİPLER HASARI TESPİT EDİYOR

Rize´de merkez ile 9 yerleşim yerinde meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. İlk tespitlere göre 3 ev yıkıldı, 6 konut ağır hasar aldı, 15 araç kullanılamaz hale geldi, 110 noktada ise hasarlı yapılar tespit edildi. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde haberleşme ve enerji ağı da hasar gördü. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize´de 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.

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