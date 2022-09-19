Fener demek gol demek!

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarını adeta mest ediyor. "Golcü kimliği"ne yeniden kavuşan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de uzun yıllar sonra taraftarına görmek istediği Fenerbahçe'yi izlettirirken, istatistikleri de altüst etti.

Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 maçın 4'ünde 3 gol ve üstünde gol atmayı başardı, maç başında 3.33'lük gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe'nin gösterdiği performans akıllara 103 gol ile rekor kırdığı 1988-1989 sezonunu getirdi. Fenerbahçe söz konusu sezonda ilk 6 haftada 13 gol atarken, bu sezon ilk 6 haftada tam 20 gol atması taraftarların iştahını kabarttı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son şampiyonluğunda (2013-2014) ise ilk 6 haftada 16 gol kaydetmişti. Bu sezon Avrupa Ligi'nde de mücadele eden sarı-lacivertliler, 3. eleme turu, play-off turu ve grupta oynadığı 6 maçta da 14 gol atma başarısı gösterdi.

AVRUPA'DA DA EN GOLCÜ İKİNCİ TAKIM Ayrıca bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım Fenerbahçe oldu. Zirvede ise 7 maçta 25 gol atan Fransız devi PSG bulunuyor. 20 GOL ATILAN 6 MAÇ Fenerbahçe - Ümraniyespor: 3-3

Kasımpaşa - Fenerbahçe: 0-6

Fenerbahçe - Adana Demir: 4-2

Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe - Kayserispor: 2-0

Fenerbahçe - Alanyaspor: 5-0