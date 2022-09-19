Fener demek gol demek!

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarını adeta mest ediyor. "Golcü kimliği"ne yeniden kavuşan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de uzun yıllar sonra taraftarına görmek istediği Fenerbahçe'yi izlettirirken, istatistikleri de altüst etti.
Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 maçın 4'ünde 3 gol ve üstünde gol atmayı başardı, maç başında 3.33'lük gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe'nin gösterdiği performans akıllara 103 gol ile rekor kırdığı 1988-1989 sezonunu getirdi.
Fenerbahçe söz konusu sezonda ilk 6 haftada 13 gol atarken, bu sezon ilk 6 haftada tam 20 gol atması taraftarların iştahını kabarttı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son şampiyonluğunda (2013-2014) ise ilk 6 haftada 16 gol kaydetmişti.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde de mücadele eden sarı-lacivertliler, 3. eleme turu, play-off turu ve grupta oynadığı 6 maçta da 14 gol atma başarısı gösterdi.
AVRUPA'DA DA EN GOLCÜ İKİNCİ TAKIM
Ayrıca bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım Fenerbahçe oldu. Zirvede ise 7 maçta 25 gol atan Fransız devi PSG bulunuyor.
20 GOL ATILAN 6 MAÇ
Fenerbahçe - Ümraniyespor: 3-3
Kasımpaşa - Fenerbahçe: 0-6
Fenerbahçe - Adana Demir: 4-2
Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0
Fenerbahçe - Kayserispor: 2-0
Fenerbahçe - Alanyaspor: 5-0
GOL DAĞILIMI
Enner Valencia - 7
Joshua King - 2
Arda Güler - 2
İrfan Can Kahveci - 1
Joao Pedro - 1
Emre Mor - 1
Diego Rossi - 1
Miguel Crespo - 1
Gustavo Henrique - 1
Miha Zajc - 1
Ezgjan Alioski - 1
Mergim Berisha - 1
JESUS 20 GOL İÇİN NE DEDİ?
"6 lig maçında 20 gol attık. Daha iyi de olabiliriz. Rekorların ancak şampiyon olursak önemi var. Fenerbahçe için oynadığı rakibin kim olduğunun bir önemi yok."
SON 20 SEZONUN RAKAMLARI
(Ligin ilk 6 haftasında Fenerbahçe'nin attığı gol sayıları ve topladığı puanlar)
2022/23 - 20 gol / 13 puan
2021/22 - 8 gol / 13 puan
2020/21 - 10 gol / 14 puan
2019/20 - 11 gol / 11 puan
2018/19 - 6 gol / 7 puan
2017/18 - 14 gol / 11 puan
2016/17 - 11 gol / 8 puan
2015/16 - 10 gol / 13 puan
2014/15 - 7 gol / 10 puan
* 2013/14 - 16 gol / 15 puan
2012/13 - 6 gol / 9 puan
* 2011/12 - 12 gol / 16 puan
2010/11 - 17 gol / 10 puan
2009/10 - 12 gol / 18 puan
2008/09 - 8 gol / 6 puan
2007/08 - 6 gol / 9 puan
* 2006/07 - 16 gol / 13 puan
2005/06 - 13 gol / 14 puan
* 2004/05 - 16 gol / 16 puan
* 2003/04 - 15 gol / 13 puan
* Şampiyon olduğu yıllar
YORUMLAR