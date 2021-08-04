Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir."

TOPLAM 6 OYUNCU KADRO DIŞI

Fenerbahçe, daha önce Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in de kadro dışı kaldığını duyurmuştu.