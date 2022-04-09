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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin yeni divan başkanı Uğur Dündar oldu!
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Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni divan başkanı Uğur Dündar!

Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu. Dündar, 1871 oyun 824'ünü aldı. Uğur Dündar yaptığı açıklamada "Çocukluk hayalim şimdi gerçekleşti. Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe için birlik ve bütünlük mottosuyla yola çıkan bu ekibe gönüllü katkılarda bulunan çok değerli çalışma arkadaşlarıma, yönetimde görev alacağımız değerli ekibe sonsuz teşekkürler ediyorum. Yaşasın Türkiye! Yaşasın Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin yeni divan başkanı Uğur Dündar oldu!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Uğur Dündar, 824 oy ile başkan seçildi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır, YDK başkanlığı için yarıştı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda 1871 üye oy kullandı. 824 oy alan Uğur Dündar başkanlık koltuğuna otururken, Vefa Küçük 799, Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı.

DÜNDAR: ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU! FENERBAHÇE KAZANDI

Uğur Dündar, seçimin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü seçimli genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Uğur Dündar, "Orta okul yıllarında Dolmabahçe Stadyumu´nun denize bakan tribünün gişelerinin altında futbolcuların çıkış kapısı vardı. Ben o yaşlarda Fenerbahçe´nin İstanbul Ligi´nde en alt sıralarda yer alan Emniyet, Adalet, Beyoğluspor, Beykoz gibi takımlarıyla Fenerbahçe´nin yaptığı maçlara gider kimi zaman lapa lapa yağan kar altında maçtan sonra bizim futbolcularımızın çıkışlarını beklerdim. Lefterleri, Şerefleri, Can Bartuları, Basri Dilimlileri, Naci Erdemleri dikkatle süzer ve günün birinde acaba ben bu kulübe bir katkıda bulunabilecek miyim diye düşler kurardım. O çocukluk hayalim şimdi gerçekleşti. Bunda Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe için birlik ve bütünlük mottosuyla yola çıkan bu ekibe gönüllü katkılarda bulunan çok değerli çalışma arkadaşlarıma, yönetimde görev alacağımız çok değerli ekibe sonsuz teşekkürler ediyorum. Biz Fenerbahçe´de mevcut olan fay hatlarını derinleştirmek için değil tam tersine kırgınlıkları gidermek, birlik ve bütünlük içinde olmayı sağlamak, Yüksek Divan Kurulu üyelerine hak ettikleri saygıyı ve ilgiyi göstermek, hiçbir gizli ajandası olmayan bir Uğur Dündar olarak her zaman açık tutacağım. Kapımdan bütün Yüksek Divan Kurulu üyelerinin rahatlıkla girebileceği ve kulübümüzün yönetimini başarılı kılmak için elimizden gelen tüm gayreti sergileyeceğimiz bir dönemi başlatıyoruz."

"KİMSENİN ADAMI OLMAYACAĞIMI NET BİR ŞEKİLDE SÖYLEDİM"

Ben Başkan Ali Koç ile adaylığımı ilan etmeden önce yaptığım görüşmede kendisine birlik ve bütünlük için yola çıktığımızı, kimsenin adamı olmayacağımı Fenerbahçe´nin adamı olarak görev yapacağımı net bir şekilde söyledim. Bu sözümün hayata geçtiğini sizler de tanıklık edeceksiniz. İnşallah çok güzel bir çalışma ortamı sağlayacağız ve dediğim gibi bundan Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır. Fenerbahçe´nin güçlü olduğu, birlik ve bütünlük içinde neleri başarabileceğini 3 Temmuz´da hep birlikte yaşadık. İşte bu muazzam gücün çeşitli fay hatlarıyla parçalanıp bölünmesi hiçbir Fenerbahçelinin işine gelmez. Fenerbahçe´nin birliği ve bütünlüğü Türkiye´de özlenen birlik ve bütünlüğün teessüsü yolunda atılmış ciddi bir adımdır ve Türkiye için bir umut ışığıdır. Listemiz kazandı ama en büyük kazanan şanlı tarihe sahip kulübümüzdür. Oylarıyla beni destekleyen YDK üyelerine çok teşekkür ediyorum, oy vermeyenlere de teşekkür ediyorum. Centilmence bir yarış sürdüren değerli rakipleri kutluyorum. Her zaman kazanmak önemli değildir, yarışmak da ayrı bir anlam taşır. En zor yolculuklar ilk adımı atmakla başlar. Umut ediyorum ve şu mübarek günde dua ediyorum ki inşallah bu dargınlıkları, kırgınlıkları sona erdirmek bize nasip olur" diye konuştu."

ALİ KOÇ: SÖZÜNÜN ERİ OLARAK BİLİRİZ, İNŞALLAH GERÇEKLEŞİR

Seçimin ardından konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yıllardır tanıdık olmadıkları bir sahneye tanık olduklarını ifade ederek, "Öncelikle yıllardır Yüksek Divan Kurulu'nda böyle çekişmeli bir yarışa şahit olmadık. 3, 4 adaylı bir yarışma görmedik, ben hatırlamıyorum. 4 bin küsur üyeden 3 bin 72'si aidatları ödedi. 1871 rekor oy kullanma açısından. Fenerbahçe camiası en büyük alkışı hak ediyor. Ben emeği geçen 4 aday için çalışan, sandıkta görev alan ve kurula, şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Tüm camialara örnek olacak bir seçim yarışı, günü ve neticesinde de açıklanan seçim sonucunu hep beraber ürettik. Bir kez daha Fenerbahçeli olarak övünmemiz için bir vesile olduğunu düşünüyorum. Vefa Küçük, sizinle ilk doğru dürüst tanışmamız 4 Temmuz 2011 günüydü, neye uğradığımızı şaşırdığımız ortamda camianın büyüğü olarak ilk ve tek gelen sizdiniz. Ondan sonra sizi daha yakından tanıdım. Sizin orada bulunmanızın neler ifade ettiğini o an siz tam anlayamadınız ama geriye döndüğümüzde orada sizi herkesten önce görüp, bize telkinde bulunmanız paha biçilemez olaydı. Zaman içerisinde beraber çalıştık, o süre boyunca da bize yapmış olduğunuz büyüklük, ağabeylik, rehberlik ve görüş ayrılıkları... Ama her zaman dediğiniz uyumlu çalışmayı veya diğer camialarda gösterilen uyumsuz çalışmaları, ne Aziz Yıldırım ne de benim dönemimde yaşatmadınız. Onun için başkan olarak camia adına size çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uğur Dündar'ın son aday olarak göreve talip olduğunu dile getiren Ali Koç, "Bundan sonraki dönemde 2 yıl boyunca YDK başkanı Uğur Dündar olacaktır. Ben onunla özelde yaptığım konuşmayı paylaşayım. Uğur Bey'in de ifade ettiği birlik, barış ve beraberlik çerçevesinde sözünün eri olarak biliriz, inşallah onlar gerçekleşir" şeklinde konuştu.

VEFA KÜÇÜK: ÖMRÜM YETTİKÇE KULÜBÜMÜN YANINDAYIM

Vefa Küçük ise yaptığı açıklamada, Uğur Dündar'ı tebrik ederek, "4 sene birlikte uyum içinde çalıştığımız Ali Koç'a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ben 1 oyla kaybettim küsmedim, kulübümü terk etmedim, hizmetten imtina etmedim. Bugün de Uğur Dündar'ın divan başkanlığında ömrüm yettikçe kulübümün yanında yer almaya devam edeceğim" dedi.

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