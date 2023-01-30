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Son dakika haberi Fenerbahçe Oosterwolde transferini açıkladı!

Fenerbahçe, İtalya temsilcisi Parma'dan transfer edilen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

Fenerbahçe Oosterwolde transferini açıkladı!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe 21 yaşındaki Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin transferini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şöyle:

''Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır.''

A TAKIMDA OYNAYABİLECEK

Oosterwolde, TFF'nin 21 yaş altı yabancı oyuncu kriterine uyduğu için yabancı sınırına takılmadan direkt A takım listesine yazılabilecek.

NASIL BİR OYUNCU?

21 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde, güçlü fiziği ve sürati ile dikkat çekiyor. Parma'da bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen Oosterwolde, 1571 dakika görev alıp 1 kez ağları havalandırdı.

"GÜÇLÜ, HIZLI, DAYANIKLI"

İtalya'da Parma'yı yakından takip eden TMW muhabiri Simone Lorini, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde'yi Habertürk Spor'a yorumladı:

Oosterwolde fiziksel olarak çok güçlü, atletik yapısı onun en önemli özelliği. Güçlü, hızlı ve dayanıklı. O adeta futbol oynayan bir orta mesafe koşucusu. Teknik anlamda öğrenmeye açık bir oyuncu.

Parma'daki ilk yılında beni en çok şaşırtan şey; İtalyan futbolunun basit olmayan taktik kavramlarını hızlıca öğrenmesiydi. Savunma alanında geliştirmesi gerekenler var ama bek desteğiyle hücum oynayan bir takım için kesinlikle mükemmel.

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