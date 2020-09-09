İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen soruşturmada gözaltına alınanlar arasında bulunan ve Amerika'daki Florida Uluslararası Üniversitesi öğrencisi A.A., FETÖ'nün Orta Doğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ) yapılanması deşifre edildi.

Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kripto yapılanmasını deşifre etmek için sabit hatlardan yapılan ardışık aramalarla tespit edilen askerlere yönelik yaptığı operasyonlar sonucu özellikle itirafçı olan askerlerin verdiği bilgilerle bir çok mahrem imamın ismine ulaştı. Elde edilen bilgilerle savcılık, örgütsel isimlendirme ile "öğretmen, grup abisi, bölge talebi mesulü, bölge üniversite mesulü, bahçıvan, müdür yardımcısı, genel müdür, gözcü ve doktor" şeklinde faaliyet yürüten, asker şahıslardan sorumlu olup takip eden, ankesörlü hatlarda askerlerle iletişim kuran mahrem imamlara yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon başlattı. 28 ilde toplam 59 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda, 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden 15'i itirafçı oldu. İtirafçı olan kişiler örgüt ile ilgili önemli bilgiler verdi.

'YÜZDE 90 BURS KAZANINCA BENİMLE İLGİLENDİLER'

Gözaltına alınan ve itirafçı olan 15 kişi arasında bulunan mahrem imam A.A. ise en dikkat çekici olanıydı. Amerika'daki Florida Uluslararası Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan A.A., örgüte nasıl katıldığını, ODTÜ'deki FETÖ yapılanmasını, ASELSAN'da çalışan FETÖ üyelerini, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapıları ile nasıl sabit hatlardan iletişim kurduğunu ve Amerika'ya giderken FETÖ üyelerinin kendisi ile nasıl irtibat kurduğunu anlattı.

Adana'da ortaokul son sınıftayken Özel Işık Dershanesi'nin sınavından yüzde 90 burs kazandığında FETÖ'nün kendisi ile iletişime geçtiğini anlatan mahrem imam A.A., şunları anlattı: "Ortaokulda lise son sınıfa kadar bu dershaneye gittim. Derslerim iyi olduğu için lise son sınıfta beni dershanenin özel sınıfına aldılar. Benimle ilgilenen Türkçe öğretmeniydi. Bu ilgilenme ders ve maneviyat ağırlıklıydı. 2010 yılındaki üniversite sınavında ODTÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandım."

ODTÜ'DEKİ FETÖ'CÜLERİ ANLATTI

Adana'dan Ankara'ya gittikten sonra otobüs terminalinde FETÖ üyesi kişiler tarafından karşılandığını belirten mahrem imam A.A., "Beni Ankara Çankaya'da ODTÜ'ye yürüme mesafesinde olan 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve yerleştirdiler. Benimle birlikte evde ODTÜ Uluslararası İlişkiler Hazırlık Bölümü öğrencisi A., ODTÜ Matematik Öğretmenliği öğrencisi S., ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi ve halen ASELSAN'da mühendis olarak çalışan E., yine aynı bölümden mezun olan ve ASELSAN'da çalışan E., ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü öğrencisi H. bulunuyordu.

Evin abisi ise Ü. idi. Evin abisi her gün ne kadar Fetullah Gülen kitabı okuduğumuzu, ne kadar Risale-i Nur kitabı okuduğumuzu kontrol ederek çetele tutuyordu. Yıllar sonra evin abisi olarak tanıdığımız Ü.'nün, EPDK'da çalışan Ü. olduğunu öğrendim. Öğrencilik yıllarım boyunca kaldığım evler sürekli değiştirildi. Zaten öğrenciler sürekli aynı evde kalmasın diye değiştiriliyordu. Dolayısıyla her gittiğimiz evin abisi de değişiyordu" dedi.

İZMİR'E GİDİP ASKERİ ÖĞRENCİLERE MAHREM İMAMLIK YAPTI

Arkadaşları ile birlikte ev kiraladığını ancak eski kaldığı evin abisi olan Ü.'nün kendisi ile tekrar iletişime geçtiğini belirten mahrem imam A.A. "ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünde okuyan ve kaldığım evlerden birinin abisi olan Ü. benimle tekrar iletişime geçti. Beni gerçek adı Y. olan 'Kaan' kod adını kullanan kişi ile tanıştırdı. Bu kişi Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümünde okuyordu. Kaan isimli kişi hafta sonu eve gelecek olan lise öğrencilerine dersleri konusunda yardımcı olmamı istedi. Hafta sonu gelen öğrencilere derslerinde yardımcı olduk. Öğrenciler evde bizimle birlikte Fetullah Gülen kitaplarını da okuyordu. Daha sonra Kaan isimli kişi bana İzmir'e gidip bir iki saatliğine kuran-ı kerim okuyup namaz kıldırıp kıldıramayacağımı sordu. Bütün masrafları karşılayacağını belirtti.

Ben de yasa dışı bir şey olmadığı için kabul ettim. Daha sonra Kaan beni Ankara Çankaya'da askeri liseleri kazanan H. ve Ş. isimli askeri öğrencilerle tanıştırdı. Bu öğrencilerin İzmir Gaziemir Hava Astsubaylık Okulu'nu kazandıklarını, bunların içerde dini faaliyetlerini gerçekleştiremediklerini, dolayısıyla hafta sonu bir günlük dini faaliyetlerini güncellemek amacıyla bir yere ihtiyaçları olduklarını bu şahısların özel öğrenci olduklarını, bu kişilere soru sormamamız gerektiğini sadece İzmir'e belirtilen eve gidip kapıyı açıp ders verdikten sonra tekrar kapıyı kapatıp geleceğimi söyledi. Kaan ile birlikte İzmir Bayraklı'da bir eve geldik. Ev sahibi Belediyede çalışıyordu. Her haftasonu İzmir'e bu eve gidip askeri öğrencilerle sohbetler yaptım."

ASELSAN'A GİRMEMİ İSTEDİLER

2014 yılında FETÖ ile bağlantısını koparmaya karar verdiğini ileri süren A.A., yurt dışında staj için araştırmalara başladığını belirtti. A.A. şunları anlattı: "Okul üzerinden ASELSAN'a başvurdum. Başvurum kabul edildi. Staj yaptığım sırada beni Zekeriya isimli bir şahıs aradı ve buluşmak istediğini söyledi. Numaramı Kaan isimli kişiden aldığını söyledi. Bu kişi ile buluştuk. Zekeriya isimli kişi yurt dışına gitmemem ve ASELSAN'da işe girmem gerektiğini, eğer yurt dışına gidecek olursam da cemaatin okullarında öğretmenlik yapmam gerektiğini bunu kabul ettiğim zaman yüklü miktarda burs verebileceklerini söyledi. Ancak bunları reddettim."

ANKARA'DA MAHREM İMAM, ABD'DE NORTH CAROLİNA ÜNİVERSİTESİ'NDE PROFESÖR

2015 yılında Amerika Florida Uluslararası Üniversitesi'na yaptığı başvurunun kabul edildiğini ve Amerika'ya gittiğini ifadesinde anlatan mahrem imam A.A., "Florida Uluslararası Üniversitesi'nde doktora öğrencisiydim. Kaan kod adlı Y. isimli kişi Amerika'da beni aradı ve bir kaç kez görüştük. 2016 yılında yüz yüze hiç görüşmedim. Kaan kod adlı Y. şu anda North Carolina Üniversitesi'nde profesör. Bildiğim kadarıyla halen bu üniversitede çalışıyor" dedi.