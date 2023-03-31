Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Finlandiya'nın NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
ABONE OL

Son dakika haberi Finlandiya'nın NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Son dakika: Finlandiya'nın NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
HABERTURK.COM

Finlandiya'nın NATO üyeliği, 10 ay sonra sonuçlandı.

TBMM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından NATO'ya katılmaya karar veren Finlandiya'nın üyeliğini onayladı.

NATO üyeliği için tüm üyelerin onayına ihtiyaç duyulurken, Türkiye ve Macaristan Finlandiya ve İsveç'in başvurularını onaylamayan iki ülke olarak öne çıkmıştı. Ancak TBMM ve Macar Parlamentosu, bu hafta Finlandiya'nın başvurusunu onaylayarak Helsinki'nin önündeki engelleri kaldırmış oldu.

Macaristan Parlamentosu'ndan Finlandiya'nın NATO katılımına onay Macaristan Parlamentosu, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına izin veren yasa tasarısını onayladı.

Türkiye ve Macaristan, İsveç'in üyeliğine ise henüz onay vermiş değil. İki ülke de İsveç'le görüşmelere devam ederken Türkiye, İsveç'in teröristlere kucak açtığını ifade ederek Stockholm yönetiminden buna karşı adım bekliyor.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pentagon: Suriye’de İran Devrim Muhafızları'na ait üslere düzenlenen saldırıda 8 kişi öldürüldü
DÜNYA ABD'den Suriye'de operasyon
Çin: Rusya ile askeri işbirliğini geliştirmeye hazırız
DÜNYA Çin ve Rusya askeri işbirliğini geliştiriyor
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ülkesine döndü
DÜNYA Bolsonaro Brezilya'ya döndü
ABD, Rusya'da casuslukla suçlanan gazeteci Gerşkoviç'in tutuklanmasını şiddetle kınadı
DÜNYA ABD'den Rusya'ya kınama
ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye deprem desteği
DÜNYA ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye deprem desteği
İsviçre, AB'nin Rusya'ya karşı ek yaptırım paketini uygulamayı onayladı
DÜNYA İsviçre, AB'nin Rusya'ya yaptırım paketini ...
Emine Erdoğan BM'de Sıfır Atık Özel Oturumu'nda konuştu
DÜNYA Emine Erdoğan BM Sıfır Atık Özel Oturumu'nda konuştu
İkinci Dünya Savaşı'na dair okullarda öğretilmeyen bilinmeyen gerçekler!
DÜNYA İkinci Dünya Savaşı'yla ilgili bilinmeyen gerçekler!
Kırılan ayna gerçekten uğursuzluk mu getirir? Ayna kırılması neden uğursuzluk sayılıyor?
DÜNYA Kırık ayna uğursuzluk getirir mi?
Yunanistan Savunma Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek
DÜNYA Yunanistan ve Rusya'dan Türkiye'ye ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.