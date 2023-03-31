HABERTURK.COM

Finlandiya'nın NATO üyeliği, 10 ay sonra sonuçlandı.

TBMM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından NATO'ya katılmaya karar veren Finlandiya'nın üyeliğini onayladı.

NATO üyeliği için tüm üyelerin onayına ihtiyaç duyulurken, Türkiye ve Macaristan Finlandiya ve İsveç'in başvurularını onaylamayan iki ülke olarak öne çıkmıştı. Ancak TBMM ve Macar Parlamentosu, bu hafta Finlandiya'nın başvurusunu onaylayarak Helsinki'nin önündeki engelleri kaldırmış oldu.

Türkiye ve Macaristan, İsveç'in üyeliğine ise henüz onay vermiş değil. İki ülke de İsveç'le görüşmelere devam ederken Türkiye, İsveç'in teröristlere kucak açtığını ifade ederek Stockholm yönetiminden buna karşı adım bekliyor.

Fotoğraf: AA