Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Macaristan Parlamentosu'ndan Finlandiya'nın NATO katılımına onay

Macaristan Parlamentosu, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına izin veren yasa tasarısını onayladı.

Macaristan Parlamentosu'ndan Finlandiya'nın NATO katılımına onay
HABERTURK.COM

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onayına ilişkin yasa tasarısı, Başbakan Orban'ın partisi Fidesz'in geçen hafta önergeyi destekleyeceğini açıklamasının ardından 182 lehte ve altı aleyhte oyla parlamentoda kabul edildi.

Böylelikle Türkiye'nin de TBMM'de onay sürecini yürüttüğü Finlandiya'nın NATO'ya kabulünde bir engel kalmadı.

Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Finlandiya ile beraber NATO'ya katılım başvurusu yapan İsveç'in ise hem Türkiye, hem de Macaristan'dan hala onay alması gerekiyor.

İsveç'in adaylığıyla ilgili olarak Budapeşte'de henüz bir oylama yapılmadı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD, iki ülkenin beraber NATO'ya girmesi gerektiğini savunuyordu.

Fotoğraf: EPA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD, İsrail'de yaşananlardan endişeli
DÜNYA ABD'den kritik İsrail yorumu
Zelenskiy, yoğun çatışmaların yaşandığı Zaporijya’yı ziyaret etti
DÜNYA Ukrayna lideri Zelenskiy'den çatışma bölgesini ...
İskoçya'da bir ilk: Pakistan kökenli Müslüman Hamza Yusuf başbakan seçildi
DÜNYA Hamza Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
DÜNYA Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
İngilizce'nizi geliştirebileceğiniz 7 eğlenceli dizi önerisi
DÜNYA İngilizce'nizi geliştirecek 7 dizi
Rusya: Batı'nın tepkisi, Belarus'a nükleer silah yerleştirme planlarımızı etkilemeyecek
DÜNYA Kremlin'den Batı'nın nükleer tepkilerine yanıt
Uykusuz kalmak beynin mikro uykuya geçmesine neden oluyor
DÜNYA Uykusuzluk vücutta nelere sebep oluyor?
İsrail'de protestolar 13. haftadır sürüyor: Netanyahu'dan askıya alma kararı!
DÜNYA Protestolar 13. haftadır sürüyor: Netanyahu'dan ...
ABD'de iki kaplan, fırtınadan zarar gören safari parkından kaçtı
DÜNYA ABD'de firari kaplan alarmı
Kabil'de intihar saldırısı: 6 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Afganistan'da saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.