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Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onayına ilişkin yasa tasarısı, Başbakan Orban'ın partisi Fidesz'in geçen hafta önergeyi destekleyeceğini açıklamasının ardından 182 lehte ve altı aleyhte oyla parlamentoda kabul edildi.

Böylelikle Türkiye'nin de TBMM'de onay sürecini yürüttüğü Finlandiya'nın NATO'ya kabulünde bir engel kalmadı.

Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Finlandiya ile beraber NATO'ya katılım başvurusu yapan İsveç'in ise hem Türkiye, hem de Macaristan'dan hala onay alması gerekiyor.

İsveç'in adaylığıyla ilgili olarak Budapeşte'de henüz bir oylama yapılmadı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD, iki ülkenin beraber NATO'ya girmesi gerektiğini savunuyordu.

Fotoğraf: EPA