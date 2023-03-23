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TBMM Dışişleri Komisyonu bugün, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşmek üzere, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanmıştı.

Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAY SÜRECİNİ BAŞLATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onay sürecini başlatıtıklarını belirterek "Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına inanıyoruz. Adı, iddiası ve arkasındaki hesaplar ne olursa olsun ülkemizin bekasına, milletimizin canına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. Bu meseledeki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı da her fırsatta ve zeminde açıkça ifade ediyoruz. NATO'nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusu elbette görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye, malumunuz olduğu üzere, NATO'nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor. Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid'de yapılan NATO Zirvemizde onay vermiştik. Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Geride bıraktığımız süre zarfında Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclis'imizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararımızın ülkelerimiz başta olmak üzere ittifakımız için hayırlı olmasını diliyorum. Finlandiya'nın üyeliğiyle daha da güçlenerek NATO, bu sayede küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında inanıyorum ki etkin rol oynayacaktır. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Finlandiya'yla ilişkilerimiz NATO müttefikliği zemininde tahkim edilmiş olacaktır" demişti.

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