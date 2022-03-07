Galatasaray, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynayacağı maça odaklandı.

Teknik direktör Domenec Torrent, İttifak Holding Konyaspor mağlubiyeti sonrası oyuncularını kritik mücadeleye hazırlıyor.

İspanyol çalıştırıcı, oyuncularına Barcelona maçının telafisi olmadığını söyledi. Torrent'in, takımıyla yaptığı toplantıda, "Barcelona, artıları olduğu kadar eksileri de olan bir takım" dedi.

Futbolcular da Konya deplasmanının ardından birlik olup, Avrupa Ligi'nde taraftarları mutlu etmek istediklerini ifade etti.

Torrent ve yardımcıları, Katalan devini analiz etmeyi sürdürüyor. Konya dönüşü Florya'ya kapanan teknik heyet, rakibin eksiklerinden yararlanacak taktikler üzerinde duruyor.