Son dakika haberi Galatasaray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı!

Galatasaray, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-kırmızılılar, Elias Jelert'in transferi konusunda Kopenhag ile 9 milyon euro (6 eşit taksitte 3 senede ödenecek şekilde) bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Jelert, 5 sezon için Galatasaray'dan toplam 5 milyon 550 bin euro kazanacak.

İşte o açıklama:

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.