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        Haberler Spor Transfer Son dakika haberi Galatasaray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı!

        Galatasaray, Elias Jelert'in transferi konusunda Kopenhag ile her konuda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, 5 yıllık sözleşme imzalayan Danimarkalı sağ bek için 6 eşit taksitle 9 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 21:34 Güncelleme: 25.07.2024 - 21:43
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        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
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        Galatasaray, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-kırmızılılar, Elias Jelert'in transferi konusunda Kopenhag ile 9 milyon euro (6 eşit taksitte 3 senede ödenecek şekilde) bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

        Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Jelert, 5 sezon için Galatasaray'dan toplam 5 milyon 550 bin euro kazanacak.

        İşte o açıklama:

        "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

        Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

        Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

        Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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