Son dakika haberi Galatasaray Elias Jelert'in maliyetini açıkladı!
Galatasaray, Elias Jelert'in transferi konusunda Kopenhag ile her konuda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, 5 yıllık sözleşme imzalayan Danimarkalı sağ bek için 6 eşit taksitle 9 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
Galatasaray, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-kırmızılılar, Elias Jelert'in transferi konusunda Kopenhag ile 9 milyon euro (6 eşit taksitte 3 senede ödenecek şekilde) bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Jelert, 5 sezon için Galatasaray'dan toplam 5 milyon 550 bin euro kazanacak.
İşte o açıklama:
"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."