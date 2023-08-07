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"KAZANARAK DÖNMEK İSTİYORUZ"

Genç teknik adam, maçla ilgili olarak, "Olimpija Ljubljana'nın ne kadar iyi, ne kadar istekli bir takım olduğunu biliyoruz. Albert Riera ile geçen sezonu 2 kupa kazanarak tamamladılar. Galatasaray'ın amacı her zaman kazanmaktır ve buradan kazanarak dönmeyi hedefliyoruz. Takımımı hazır görüyorum. Hazır olmak zorundayız. Çok geç katılan oyuncular oldu ama onun haricindekiler hazır. Yarın oyuncularımın en iyi performansı vereceğine inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız ve bu çok önemli" ifadelerini kullandı.