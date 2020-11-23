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Gamze'nin ölümüne ilişkin 2 sanığa dava açıldı! İşte istenen cezalar

Gamze Esgicioğlu'nun (23) ölümüne ilişkin tutuklanan Hasan B. ile delileri yok ettiği öne sürülen komşusu M.G. hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Hasan B.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, delilleri gizlediği öne sürülen komşusunun da 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, olay sonrası sanık Hasan B'nin 112 Acil Servis'i yaklaşık 40 dakika geç arayıp Esgicioğlu'nun intihar ettiğini öne sürdüğü belirtildi

Son dakika haberi! Gamze'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu - Haberler
Gamze'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
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AA

Isparta'da evinde bıçaklanmış olarak ölü bulunan Gamze Esgicioğlu'nun ölümüne ilişkin sanık Hasan B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, delillleri gizlediği ileri sürülen komşusu hakkında da 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Gamze Esgicioğlu'nun (23) ölümüne ilişkin tutuklanan Hasan B. ile delileri yok ettiği öne sürülen komşusu M.G. hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, bir çağrı merkezinde çalışan Esgicioğlu ile Hasan B'nin aynı evde yaşadığı belirtildi. Hasan B.'nin olay günü Esgicioğlu'ndan 300 lira alıp üç arkadaşıyla dışarıda alkol alarak eve döndüğü aktarılan iddianamede, ikili arasında evde tartışma yaşandığı aktarıldı.

Esgicioğlu'nun, sanık Hasan B. tarafından göğsünden bıçaklandığı öne sürülen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Hasan B., olay sonrası karşı dairede oturan diğer sanık M.G.'ye kız arkadaşıyla tartıştığını, kanlar içinde olduğunu söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezini, 'Ne söyleyeceğiz?' düşüncesiyle aramadılar. Maktul su isteyerek, 'Nefes alamıyorum' dedi. M.G., diğer sanıktan 112'yi aramasını istedi. Bu sırada her iki sanık da Esgicioğlu'nun taytını çıkararak eşofman giydirdi.

Daha sonra sanık Hasan B'nin, 112'yi arayarak, 'Kız arkadaşım intihar girişiminde bulunmuş, göğsüne doğru bıçak saplanmış, bir ekip gönderebilir misiniz? Lütfen hemen rica ediyorum. Lütfen şu an nefes falan almıyor. Biz geldik zaten müdahale ettik. Göğsüne doğru küçük bir çizik var. içeride kanlar falan var.' dediği anlaşıldı. Ambulansın olayın gerçekleştiği saatten 30-40 dakika sonra arandığı tespit edildi."

İddianamede, sanıklardan Hasan B'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, diğer sanık M.G'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Gamze Esgicioğlu, Isparta Anadolu Mahallesi'ndeki evinde 13 Ekim'de bıçaklanmış halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin Hasan B. tutuklanmıştı.


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