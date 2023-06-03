Gamze'yi 12 defa bıçakladı! Dehşeti anlattı!

Olay akşamı arkadaşım ile birlikte gezmek için dolaşırken Sağın Sokak'ta Fatih Durmaz´ın üzerime koşarak geldiğini gördüm. Elinde bir nesne vardı, ancak ilk aşamada ne olduğunu anlamamıştım. Sonra Fatih yanıma geldi ve beni tutarak yere yatırdı. O esnada Fatih´in elinde bıçak vardı. Fatih bu bıçağın kesici kısmıyla benim önce kafama vurdu. Sonra yine bıçağı sol omzuma sapladı. Vücudumun değişik yerlerine defalarca vurdu. Sağ elimin bilek kısmından ve elimin üst tarafından bıçakla yaraladı. Bu yaralanmalar benim hatırladıklarım. Olay esnasında kız arkadaşım yanımdaydı. Sonra Fatih yanımızdan uzaklaştı. Sağlık ekibi gelip beni hastaneye getirdi. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

"YOLDA YÜRÜRKEN ONU GÖRDÜM"

Eski sevgilisi Gamze Cesur´u kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla dün çıkarıldığı adliyede tutuklanan Fatih Durmaz´ın da ifadesi ortaya çıktı. Gamze Cesur´u aralarında hiçbir konuşma olmadan sokak ortasında `üzerine çullanarak´ dövdüğünü ancak bıçak kullanmadığını iddia eden şüpheli Durmaz, "Gamze benim eski kız arkadaşımdır. Olay akşamı ben alkol aldıktan sonra yolda yürürken Gamze´yi gördüm.

"BEN DE ONDAN ŞİKAYETÇİYİM" DEDİ

Şok oldum ve tedirgin oldum. Gamze bana hakaret etti. Ben ilk etapta tepki vermedim. Ardından sinirlendim, sonra geri döndüm. Gamze´nin peşinden giderek yanına yaklaştım. Ardından Gamze´nin üzerine çullandım. Ellerimle ona vurdum. Yanımda bıçak yoktu. Aramızda herhangi bir diyalog da gelişmedi. Üzerime atılı suçu bu haliyle kabul ederim. Gamze bana hakaret etmeseydi böyle bir olay yaşanmazdı. Ben de ondan şikayetçiyim" dedi.

Gamze Cesur´un Eskişehir Şehir Hastanesi´ndeki tedavisi sürüyor.