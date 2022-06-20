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Haberler Gündem Politika Son dakika: Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa etti
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Son dakika haberi Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa etti

Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, partisinden istifa etti.

Son dakika: Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa etti
Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa etti
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HABERTURK.COM

Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, partisinden istifa etti.

Gaye Usluer Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifi ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi'nden istifa ettiğimiz bilgilerimize sunuyorum. Süreçteki yol arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Aydınlık bir Türkiye, çocuklarımız için aydınlık ve huzurlu bir gelecek dileklerimle" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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