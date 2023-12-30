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        Haberler Dünya Son dakika: Gazze'de can kaybı 21 bin 672'ye yükseldi

        Son dakika haberi Gazze'de can kaybı 21 bin 672'ye yükseldi

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 21 bin 672'ye, yaralı sayısı 56 bin 165'e yükseldi" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:12 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:31
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        Gazze'de can kaybı 21 bin 672'ye yükseldi
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        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 165 artarak, 21 bin 672'ye ulaştı.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 85 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

        Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 165 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 250'sini yaraladığını kaydetti.

        Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 672'ye, yaralı sayısının da 56 bin 165'e yükseldiğini kaydetti.

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