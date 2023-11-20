Son dakika haberi Gazzeli hastalar Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. İsrail Sağlık Bakanı ve Mısır Sağlık Bakanı ile örüştüğünü kaydeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu süreçte emeği geçen iç ve dış paydaşlara teşekkür ediyorum. Gazzeli misafirlerimizin tedavileri Bilkent ve Etlik şehir hastanelerimizde gerçekleştirilecektir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail Sağlık Bakanı ve Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüğünü kaydetti.

Bakan Koca, "Bu süreçte emeği geçen iç ve dış paydaşlara teşekkür ediyorum. Gazzeli misafirlerimizin tedavileri Bilkent ve Etlik şehir hastanelerimizde gerçekleştirilecektir" dedi.

Bakan Koca'nın konuşmasından bazı satır başları şöyle:

"Seslerin kısıldığı, gözlerin görmemek için kapalı olduğu adeta kimsenin kılını kıpırdatmadan olup biten günlerden geçiyoruz. En t emel talebin bebek ve çocukların, kanser hastalarının tedavilerini ülkemizde gerçekleştirebilmek son derece önemliydi. İsrail Sağlık Bakanı ile yeni bir telefon konuşması gerçekleştirdim. Akşam da Mısır Sağlık Bakanı değerli dostum Gaffar Bey'le görüşmüştüm. İsrail Sağlık Bakanına bebek ve çocukların tedavi amaçlı ülkemize getirilmesi konusunda gayret gösterdiğimizi, konuyla ilgili yakın koordinasyondan memnuniyet duyacağımızı ifade ettim.

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"İHTİYAÇ SAHİBİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gazze içerisinde güvenliği sağlanmış bölgede ülkemizce sahra hastanesi kurulmasını düşündüğümüzü, etnik kökenine bakılmaksızın herkese sağlık hizmeti verileceğini ifade ettim. Sayın bakan cevap olarak her türlü koordinasyon ve işbirliğine açık olduklarını, Gazze içinde güvenli bölgede Türkiye tarafından kurulacak hastanenin lokasyonuyla birlikte yerinde değerlendirme yapılmasını ifade etmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık diplomasisi faaliyetlerimizi sürdürmeye, dili, dini ne olursa olsun mazlumun ve ihtiyaç sahibinin yanında olmaya devam edeceğiz.

"TOPLAM 150 KİŞİ GETİRMİŞ OLDUK"

Getirilen hasta sayısı 61 hasta, 49 refakatçı. Toplam 150 kişi getirmiş olduk. Hasta sayısı olarak 88 hasta getirmiş olduk. Önümüzdeki dönemde Mısır ve İsrail Sağlık Bakanına ifade ettiğim bebek, çocuk ve yaralıları da tedavi etmek istediğimizde mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde bu tahliyeler devam ediyor olacak.

Sahra hastaneleriyle ilgili dün Mısır Sağlık Bakanı bugün öğlen saatlerinde İsrail Sağlık Bakanına, görüştüğümüzde güvenli bölge talebinde bulunduğumuzu erken dönemde ağır iklim şartlarında sahra hastaneleri oluşturmak istediğimizi söyledik, bu konuda mutabık kaldık.

Plastik cerrahi ile ilgili çalışıyoruz. Mısır'da hangi hekim grubu hangi branşlara ihtiyaç olduğunu koordinasyon ekibi birlikte çalışıyor. Özellikle 8 hastanın genel durumu biraz daha ciddi. Diğer hastaları takip ediyor olacağız.

Bizim çabamız, bebek, çocuk ve yaralıların bundan sonraki süreçte yoğunlukta olması, ilgili bakanlarla mutabık kaldık. Bebeklerden kastettiğim özellikle yeni doğan bebeklerin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgilidir."