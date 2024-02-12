Eski milli futbolcu Gökhan Zan, TİP Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

TİP İstanbul İl Başkanlığı'nda Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ve Sera Kadıgil ve Gökhan Zan basın toplantısı düzenledi.

"Hatay ittifakı" başlığı adı altında düzenlenen toplantıda, Gökhan Zan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

"Hiçbir şey için geç değildir" diyen Zan, "Hayatımı savunmaya adadım, şimdi de Hatay'ın haklarını savunmaya hazırım" diye konuştu.