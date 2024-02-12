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        Haberler Gündem Politika Gökhan Zan belediye başkan adayı oldu! TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Gökhan Zan TİP'in Hatay adayı oldu

        TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Gökhan Zan'ı aday gösterdi. Zan, "Hatay benim çocukluğum, can evim ve gençliğim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:48
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        Gökhan Zan TİP'in Hatay adayı oldu
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        Eski milli futbolcu Gökhan Zan, TİP Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

        TİP İstanbul İl Başkanlığı'nda Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ve Sera Kadıgil ve Gökhan Zan basın toplantısı düzenledi.

        "Hatay ittifakı" başlığı adı altında düzenlenen toplantıda, Gökhan Zan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

        "Hiçbir şey için geç değildir" diyen Zan, "Hayatımı savunmaya adadım, şimdi de Hatay'ın haklarını savunmaya hazırım" diye konuştu.

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