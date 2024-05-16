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        Haberler Dünya Son dakika: Gürcistan Başbakanı Ankara'da

        Son dakika haberi Gürcistan Başbakanı Ankara'da

        Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olarak Ankara'ya geldi. Erdoğan, Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:31
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        Gürcistan Başbakanı Ankara'da
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

        Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Kobakhidze ile ortak basın toplantısı yapacak ve konuk Başbakan onuruna akşam yemeği verecek.

        Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

        Masada bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler ve Gürcistan'da 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasası nedeniyle haftalardır süren protesto gösterileri var.

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