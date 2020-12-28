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Son dakika haberi Hakkari'de çığ altında kalan asker şehit oldu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi.

Son dakika! ŞEHİT SAYISI 2 OLDU! Hakkari'de çığ altında kalan asker şehit oldu!
Hakkari'de çığ altında kalan asker şehit oldu!
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HABERTURK.COM

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir askerin şehit olduğu çığ bölgesinde, kayıp askerin cansız bedenine ulaşılırken, şehit sayısı 2'ye yükseldi

İlçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum'dan AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.

İHA'ların havadan destek verdiği, arama köpeklerinin eşliğinde yürütülen çalışmalara, olumsuz hava koşulları ve havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlanırken, kayıp askerin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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