DHA

İstanbul Heybeliada'da çıkan orman yangınında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri olan Sedat D. tam bir 'suç makinesi' çıktı. Serkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer 2 kişi kişi serbest bırakıldı.

Heybeliada'da dün akşam çıkan yangında 5 hektar ormanlık alan küle döndü. Olay yerine giden Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin yanına gelen bir plajda çalışan kişiler, yangından hemen sonra elinde bidonla koşan bir kişiyi gördüklerini söyleyerek, şüphelinin eşkalini verdi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olay yerinde bulunan ekibin telsizden eşkal bilgilerini geçmesi üzerine şüpheli yangın söndürme işlemi tamamlanmadan gözaltına alındı. Görgü tanıkları tarafından teşhis de yapılan Sedat D.'nin üzerinde uyuşturucu da çıktığı öğrenildi. Serkan D.'nin hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, yangın ve kasten yaralama gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu öğrenildi.

NİSAN AYINDA İŞ YERİ YAKMIŞ

Şüpheli Sedat D.'nin geçen nisan ayında Beyoğlu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı ve daha sonra orayı yaktığı öğrenildi. Sedat D.'nin bu suçtan tutuklandığı ve bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Heybeliada Polis Merkezi'nde sorgusu tamamlanan şüpheli, Adalar Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin polis merkezinden çıkarılırken, "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna, "He, he ben çıkardım" demesi dikkat çekti.