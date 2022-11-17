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Hollanda mahkemesi, düşürülen Malezya uçağı davasında kararını açıkladı

Hollanda mahkemesi, Temmuz 2014’te Amsterdam'dan havalandıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen ve 298 kişinin ölümüyle sonuçlanan Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçuşun Rus yapımı bir füze tarafından düşürüldüğünü doğruladı.

Hollanda mahkemesi, düşürülen Malezya uçağı davasında kararını açıkladı - Dünyadan Haberler
Düşürülen Malezya uçağı davasında karar
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HABERTURK.COM

Hollanda mahkemesi, 2014 yılında uçağın düşürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle yargılanan iki eski Rus istihbarat görevlisi ve bir Ukraynalıyı suçlu buldu.

MH17 faciasındaki rolü nedeniyle Hollanda'da ömür boyu hapis istemiyle yargılanan ayrılıkçı 'Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin istihbarat servisi başkanı olan eski Rus istihbarat subayı Sergey Dubinsky, Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı grubun komutanı Kharchenko ve 'Donetsk Cumhuriyeti'ndeki 'savunma bakanı' eski bir Rus istihbarat albayı olan Igor Girkin'i ömür boyu hapse mahkum etti.

Yargılanan dördüncü sanık ise beraat etti.

GIRKIN KOMUTAN OLARAK ATANMIŞTI

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan haberinde, baş şüpheli olarak yargılanan Igor Girkin'in, Ekim ayında Rusya tarafından Ukrayna’ya komutan olarak gönderildiği belirtilmişti.

Ukrayna Askeri İstihbaratı yakalanması için Girkin'in başına 100 bin dolar ödül konduğunu açıklamıştı.

Rus Savaş muhabiri Maksim Fomin'e göre, 10 Ekim'den bu yana sosyal medyada aktif olmayan "Strelkov" lakaplı Igor Girkin, Ukrayna'daki bir birliğin başına atanmıştı.

298 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü.

Uçaktaki 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatla toplam 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuklarını açıklamıştı.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), söz konusu uçağın Rus ordusuna ait bir BUK füzesi tarafından vurulduğunu tespit etmişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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