Düşürülen Malezya uçağı davasında karar

Hollanda mahkemesi, 2014 yılında uçağın düşürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle yargılanan iki eski Rus istihbarat görevlisi ve bir Ukraynalıyı suçlu buldu.

MH17 faciasındaki rolü nedeniyle Hollanda'da ömür boyu hapis istemiyle yargılanan ayrılıkçı 'Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin istihbarat servisi başkanı olan eski Rus istihbarat subayı Sergey Dubinsky, Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı grubun komutanı Kharchenko ve 'Donetsk Cumhuriyeti'ndeki 'savunma bakanı' eski bir Rus istihbarat albayı olan Igor Girkin'i ömür boyu hapse mahkum etti.

Yargılanan dördüncü sanık ise beraat etti.