Hulusi Akar'dan bildiri tepkisi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, cumartesi gecesi 104 amiralin "Montrö Bildirisi" başlığıyla yayınladığı açıklamaya tepki gösterdi. Akar, "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti.

Burada açıklama yapan Bakan Akar "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" diye konuştu.