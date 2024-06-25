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        Haberler Gündem Güvenlik 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu: Bakan Yerlikaya açıkladı

        9 günlük Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu: Bakan Yerlikaya açıkladı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin yaralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:28
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        9 günlük tatilde acı bilanço
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde trafik verilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde 11 milyon 236 bin 983 aracın otoyolları kullandığını Kurban Bayramı tatilinde ise otoyolları kullanan araç sayısının 21 milyon 67 bin 377 olduğunu aktardı.

        7 BİN 485 YOLCU OTOBÜSÜNE İŞLEM YAPILDI

        Bakan Yerlikaya Kurban Bayramı'nda 47 bin 776 yolcu otobüsünün denetlendiğini bunlardan 7 bin 485'ine işlem yapıldığını söyledi.

        215 YOLCU OTOBÜSÜ KAZASINDA 1 CAN KAYBI

        Bu süre zarfında 215 otobüs kazası meydana geldiğini belirten Yerlikaya, bu kazalarda 1 can kaybı yaşandığını aktardı.

        9 GÜNLÜK TATİLDE 72 CAN KAYBI

        Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin yaralandığını açıkladı.

        2023 Kurban Bayramında 7 bin 408 trafik kazası meydana gelmişti.

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        #İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
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