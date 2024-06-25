9 günlük Kurban Bayramı tatilinin kaza bilançosu: Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde trafik verilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde 11 milyon 236 bin 983 aracın otoyolları kullandığını Kurban Bayramı tatilinde ise otoyolları kullanan araç sayısının 21 milyon 67 bin 377 olduğunu aktardı.

7 BİN 485 YOLCU OTOBÜSÜNE İŞLEM YAPILDI

Bakan Yerlikaya Kurban Bayramı'nda 47 bin 776 yolcu otobüsünün denetlendiğini bunlardan 7 bin 485'ine işlem yapıldığını söyledi.

215 YOLCU OTOBÜSÜ KAZASINDA 1 CAN KAYBI

Bu süre zarfında 215 otobüs kazası meydana geldiğini belirten Yerlikaya, bu kazalarda 1 can kaybı yaşandığını aktardı.