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İki gün önce tanışıp, testere ile parçaladı! Vahşetin Cezası belli oldu

Samsun'da, temizlik işçilerinin, konteyneri çöp toplama kamyonuna boşaltırken bulduğu battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cansız bedeniyle ilgili tutuklu yargılanan Rabah Hasan Sallama'nın (36),cezası belli oldu. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Sallama, 'canavarca hisle tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Polisin dikkatiyle kısa sürede yakalanan katil zanlısının maktul ile iki gün önce tanışıp arkadaş oldukları ortaya çıkmıştı

samsun testereli cinayeti
DHA

Samsun'da, temizlik işçilerinin bulduğu battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cansız bedeniyle ilgili tutuklu yargılanan Rabah Hasan Sallama (36),'canavarca hisle tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 12 Ocak'ta, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Çöp toplama kamyonuna boşaltılan konteynerdeki çöpler arasında battaniyeye sarılı çöp poşetinde kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik işçileri, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin kol ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Kol ve bacaklar da bir üst sokaktaki çöp konteynerinde bulundu. Cesedin tüm parçaları, otopsi için morga götürüldü. Yapılan araştırmada ceset parçalarının Irak uyruklu Kareem Jabbar Salman Al Zabara (59) olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Cinayet Bürosu ekiplerince kimlikleri belirlenen 5'i kadın, 12 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İKİ GÜN ÖNCE TANIŞIP, ARKADAŞ OLMUŞ

Şüphelilere ait adreslerde arama yapan cinayet bürosu ekipleri, Rabah Hasan Sallama'nın evinde yakılmaya çalışılmış çok sayıda evrak, pasaport ve cüzdan da ele geçirdi. Sorguya alınan Rabah Hasan Sallama, cinayeti kabul etti. Yapılan kapsamlı incelemede Sallama'nın ve Al Zabara'nın olaydan iki gün önce tanışıp arkadaş olduğu ortaya çıktı.

Al Zabara'yı Fatih Mahallesi'ndeki evine davet eden Sallama'nın, bankada bulunan 200 bin lirasını almak için kafasına sert bir cisimle vurduğu, daha sonra evinin banyosunda testere ile parçalara ayırıp çöpe attığı tespit edildi. Ayrıca polis ekipleri, bankada bulunan paranın belirli kısmının ATM'den çekildiğini de tespit etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYORDU

Hazırlanan iddianame kapsamına Rabah Hasan Sallama hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, cinayet sanığı Sallama'ya müebbet hapis cezası verdi.

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