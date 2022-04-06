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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İki kentte orman yangını çıktı!
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İki kentte ormanlık alanda yangın çıktı!

Son dakika haberine göre İzmir ve Uşak'ta orman yangını çıktı. Alevlere ekipler tarafından müdahale ediliyor

Son dakika haberi: İki kentte orman yangını çıktı!
İki kentte orman yangını çıktı!
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Genel

Son dakika... Yangın, Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiinde çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 iş makinesi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, ekipler alevlere müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

UŞAK

Uşak'ın Banaz ilçesinde de, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Düzlüce köyü Kaklık mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Banaz İtfaiyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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