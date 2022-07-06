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Haberler Dünya İngiltere'de istifa depremi: Bir bakan daha görevi bıraktı
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Son dakika haberi İngiltere'de istifa depremi: Bir bakan daha görevi bıraktı

İngiltere'de istifa dalgası sürüyor. Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'den sonra bugün de çocuk ve aileden sorumlu bakan Will Quince istifa ettiğini açıkladı. Quince'in kararının ardından Ulaştırma Bakan Yardımcısı Laura Trott ve okullardan sorumlu bakan Robin Walker da istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere'de istifa depremi: Bir bakan daha görevi bıraktı
İngiltere'de istifa depremi: Bir bakan daha görevi bıraktı
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Quince Twitter hesabından yaptığı açıklamada;

"Büyük bir üzüntü ile bu sabah Başbakan'a istifamı sundum. Halefime iyi şanslar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Quince'in istifasından kısa süre sonra Ulaştırma Bakan Yardımcısı Laura Trott ve okullardan sorumlu bakan Robin Walker da istifa ettiğini açıkladı.

İNGİLTERE'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün art arda hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Javid, Twitter'dan paylaştığı mektupta, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güven duymadığı için görevinden istifa ettiğini belirtti.

İstifasını sunmak için Johnson'la görüştüğünü aktaran Javid, "Bu görevde hizmet etmek çok büyük bir ayrıcalıktı ancak artık vicdanım rahat bir şekilde devam edemeyeceğimi üzülerek belirtmek istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Javid'in istifa açıklamasından kısa bir süre sonra Sunak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıklamış ve paylaşımında şu ifadelere yer vermişti.

"Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım ancak bu standartlar için savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum"

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili Chris Pincher'a yönelik görevi kötüye kullanma şikayetinden haberdar olmasına rağmen, Pincher'a hükümette verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından gelmişti. Johnson, milletvekili Pincher'la ilgili tutumu nedeniyle baskı altındaydı.

* Haberin görseli Birleşik Krallık resmi sayfası GOV.UK'den ve Associated Press'ten servis edilmtiştir.

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