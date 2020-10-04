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Meral Yıldız'ın haberine göre, yaşanan onca faciaya rağmen insan tacirleri ders almazken, Van'da yine acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.

YİNE FACİYA İLE SONUÇLANAN YOLCULUK

Jandarma ekipleri, İpekyolu ilçesi Köşebaşı - Bostaniçi mahalleleri güzergahında S.B. idaresindeki 65 AAS 904 plakalı minibüsü sabah 05.05 sıralarında durdurdu.

Durdurulan araçta 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş, 37 Pakistan, 33 Afganistan, 2 Irak uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan takiple göçmen taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan, organizatör Ç.Ö., Ş.H., H.Ö. ile 3 araç daha yakalandı.

Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.