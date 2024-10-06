Son dakika haberi İsrail Beyrut'u bombalıyor
İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi, art arda iki patlama meydana geldi.
Giriş: 06.10.2024 - 23:18 Güncelleme: 06.10.2024 - 23:31
İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama oldu.
Patlama, İsrail ordu sözcüsünün Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulunmasının ardından meydana geldi.
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