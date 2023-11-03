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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Kudüs hastanesinin yakınını vurdu

        Son dakika haberi İsrail Kudüs hastanesinin yakınını vurdu

        İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Şifa Hastanesi'nden Refah'a yaralı taşıyan ambulanslar vuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:47
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        İsrail Kudüs hastanesinin yakınını vurdu
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        İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin yerleşkesini vurdu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. Öte yandan İsrail güçlerinin Refah'a yaralıları taşıyan ambulansları vurduğu bildirildi.

        Ayrıntılar gelecek...

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