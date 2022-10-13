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Son dakika haberi İstanbul Boğazı'nda yük gemisi arıza yaptı

İstanbul Boğazı gemi trafiği, Türkeli Demir Sahası açıklarında makine arızası yapan dökme yük gemisi dolayısıyla askıya alındı

Son dakika haberi İstanbul Boğazı'nda yük gemisi arıza yaptı
AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

''ANNITA'' isimli gemi, saat 22.18 itibarıyla İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, gemide bulunan kılavuz kaptan eşliğinde römorkörler tarafından çekilmeye başlandı.

Arızalanan geminin Büyükdere'ye demirletilmesinin planlandığı bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...

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