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Son dakika haberi İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske zorunluluğu getirildi

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'ndaki uyarılarının ardından 3 büyük şehirde açık alanlarda maske takma zorunluluğu geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğunu bildirdi. Ankara ve Bursa Valiliği de yaptıkları açıklamada maskesiz açık alanlara çıkmanın yasaklandığını duyurdu...

İstanbul
HABERTURK.COM

İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğunu bildirdi.

Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıklandı.

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha kararı ile kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli İstanbullular sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada ise koronavirüs salgınının en temel özelliğinin, fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının hızlı artması olduğu belirtildi. Açıklamada, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması olduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alınmıştır."

ANKARA

Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıklandı.

BURSA

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha kararı ile kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak, uygulamaya geçirildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile bugün toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına istinaden, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların tüm ilimiz sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir."

KARARA UYMAYANLARA CEZA

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

BAKAN KOCA SİNYALİ VERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

Özellikle il hıfzıssıhha kurullarımız bölgesel, illerinde salgının seyrine göre her türlü tedbiri alma noktasında yetkililer. Dolayısıyla bu anlamda maske kullanımı ile ilgili şu an 45 ilde gerekli görüldüğü için bu karar alındı il hıfzıssıhha kurulları tarafından. Benzer şekilde ilave olabilecek illerimiz de olabilir. Bunlardan 3 tanesi için bilim kurulunun önerisi oldu. Biri İstanbul, bir diğeri Ankara, bir diğeri Bursa. İstanbul'da artış çok ciddi olmamakla birlikte tedbir amaçlı İstanbul'da da alınmasını bilim kurulu önermiş oldu".

DAHA ÖNCE 42 İLE ZORUNLULUK GETİRİLMİŞTİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce 42 ilde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. O iller Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa olarak belirlenmişti.

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