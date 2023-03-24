"O SIRADA OCAKTA ÇALIŞAN BİR ARKADAŞ VARDI"

Saldırı sırasında mermilerden biri de kebap salonuna isabet etti. İçeride personelin olduğu anlarda ızgaraya isabet eden mermi polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından ızgaradan alındı. Kebap salonunun sahibi Ali Uğraş, "Silah sesleri geldi, bayağı sıktılar. Motosiklet üzerinde 2 kişi gördüm, motosiklet direğe vurdu. Motosikletin arkasındaki kişi kaçtı ama o da karşı tarafta yere düştü. Kör bir kurşun geldi bizim kebap ocağını deldi. Allah'tan elemanlarımıza bir zarar gelmedi. O sırada ocakta çalışan bir arkadaş vardı. Saldıranlar da motosikletliydi ama kaç kişi olduklarını göremedim" dedi.