Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da silahlı saldırı! 1'i ağır 2 yaralı!
ABONE OL

Son dakika haberi İstanbul'da silahlı saldırı! 1'i ağır 2 yaralı!

İstanbul'da, Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da silahlı saldırı! 1'i ağır 2 yaralı!
DHA

İstanbul'da olay, saat 11.30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde İsmail Erez Bulvarıyla Olgunlar Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi.

MOTOSİKLETLE SEYİR HALİNDEYDİLER

Motosikletle seyir halindeki 2 kişi, kavşağa geldiği sırada arkalarından gelen başka bir motosikletteki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

MOTOSİKLETLİ REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre saldırı sırasında açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği motosikletli, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki direğe çarptı. Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi de kaçmaya çalıştığı sırada mermilerin hedefi oldu.

SALDIRIDA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevrede bulunan vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 1'i, ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

"O SIRADA OCAKTA ÇALIŞAN BİR ARKADAŞ VARDI"

Saldırı sırasında mermilerden biri de kebap salonuna isabet etti. İçeride personelin olduğu anlarda ızgaraya isabet eden mermi polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından ızgaradan alındı. Kebap salonunun sahibi Ali Uğraş, "Silah sesleri geldi, bayağı sıktılar. Motosiklet üzerinde 2 kişi gördüm, motosiklet direğe vurdu. Motosikletin arkasındaki kişi kaçtı ama o da karşı tarafta yere düştü. Kör bir kurşun geldi bizim kebap ocağını deldi. Allah'tan elemanlarımıza bir zarar gelmedi. O sırada ocakta çalışan bir arkadaş vardı. Saldıranlar da motosikletliydi ama kaç kişi olduklarını göremedim" dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASI

Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki kişinin direğe vurup düştüğü anlar ve saldırıyı gerçekleştiren motosikletli iki kişinin de kaçtığı anlar görülüyor. Saldırı sonrası çevrede bulunan vatandaşlar da koşarak yaralıların yardımına gidiyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

J İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce J İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
GÜNDEM J ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce
Ö İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce Ö İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
GÜNDEM Ö ile başlayan kelimeler
Son dakika: Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na katıldı
GÜNDEM Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na katıldı
Şanlıurfa iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Şanlıurfa İmsakiye ile Şanlıurfa iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!
GÜNDEM Şanlıurfa İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri
Son dakika haberi: Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü!
GÜNDEM Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina çöktü!
K İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce K İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
GÜNDEM K ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce
Samsun iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Samsun İmsakiye ile Samsun iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!
GÜNDEM Samsun İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri
Son dakika: Ata İttifakı'nın seçim protokolü YSK'ya sunuldu
GÜNDEM Ata İttifakı'nın seçim protokolü YSK'ya sunuldu
Sakarya iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Sakarya İmsakiye ile Sakarya iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!
GÜNDEM Sakarya İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri
En düşük emekli maaşının asgari ücrete oranı
GÜNDEM En düşük emekli maaşının asgari ücrete oranı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.