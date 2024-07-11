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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da Taksim Meydanı’nda şüpheli ölüm | HABERLER | Son dakika haberleri

        Taksim Meydanı’nda şüpheli ölüm!

        İstanbul'da, Taksim Meydanı'nda kimliği belirsiz bir kişi, uzandığı banktan uzun süre kalkamadı. Vatandaşların uyarısı üzerine olay ile ilgilenen polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:44
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        Görenler şoke oldu! Taksim şüpheli ölüm!
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        İstanbul'da olay, saat 11.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi sabah erken saatlerde Taksim Meydanı’ndaki banklara uzandı.

        UZUN SÜRE HAREKETSİZ BİÇİMDE YATTI

        İHA'da yer alan habere göre banka uzanan kişinin uzun bir süre hareketsiz kalması üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bankta uzanan hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

        Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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        #Taksim
        #istanbul
        #Son dakika haberler
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