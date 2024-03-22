Son dakika haberi İstanbul'da yangın çıkan binada dehşet! İstanbul Fatih'te bir binada yangın çıktı. 3 katlı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürerken içeride bir kişinin kaldığı öne sürüldü. İçeride çalışma yapan ekipler bir kişinin cesedi ile karşılaştı

Anadolu Ajansı Giriş: 22.03.2024 - 13:09 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:11 facebook

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