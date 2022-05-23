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Haberler Gündem İstanbul Son dakika haberi: İstanbul'daki toplu ulaşım zammında flaş gelişme! İETT öğrenci akbil fiyatı ne kadar oldu?
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Son dakika haberi İstanbul'daki toplu ulaşım zammında flaş gelişme!

İstanbul'da yapılan toplu ulaşım zammının öğrencilerle ilgili kısmı geri çekildi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yaptığı açıklamada, "İBB Başkanı veto etmişti, bizler ısrar kararla meclisimizden tekrar geçirdik. Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınarak İETT’nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB AK Parti ve MHP Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. İstanbullu öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: İstanbul'daki toplu ulaşım zammında flaş gelişme! İETT öğrenci akbil fiyatı ne kadar oldu?
İstanbul'daki toplu ulaşım zammında flaş gelişme!
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HABERTURK.COM / İHA

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 Nisan'daki toplantısında toplu taşımaya yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilerle ilgili kısmı geri çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 Nisan'daki toplantısında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmıştı.

Yapılan zammın ardından AK Parti ve MHP Meclis üyeleri söz konusu zammın öğrencilere yönelik uygulanmaması için teklifte bulunmuştu. Yapılan oylamada AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla bu talep kabul edilmişti.

Kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmesinin ardından teklif bugün ısrar kararla yeniden kabul edildi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanı veto etmişti, bizler ısrar kararla meclisimizden tekrar geçirdik. Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınarak İETT’nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB AK Parti ve MHP Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. İstanbullu öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, alınan yeni kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından mahkemeye götürülebileceği ancak ısrar karar olması nedeniyle mecliste yeniden gündeme gelemeyeceği öğrenildi.

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