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İstanbul Finans Merkezi'nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı açıklamalar şöyle:

Bugün sizlerle ülkemiz ekonomisi ve finans sektörümüz açısından stratejik önemde bir açılış sebebiyle bir aradayız.

6 Şubat depremlerinin gölgesinde idrak ettiğimiz Ramazan ayını her bakımdan dolu dolu değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Hem yaraları sarmanın hem de müjdeli haberler verme hedefiyle hareket ediyoruz. Depremzede kardeşlerimize yardımları ihmal etmeden kalkınma yolundaki adımlarımızı da sürdürüyoruz.

"ASIL DEĞERİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DAHA İYİ ANLAŞILACAKTIR"

New York, Londra gibi asırlık merkezlerin yanı sıra Dubai gibi sonradan dahil olan merkezler de bulunuyor. Belirgin şekilde batıdan doğuya doğru kayan bir finans merkezi var. Bu da İstanbul’un önünde yeni fırsatlar açıyor. Bu merkezin asıl değeri, ne kadar stratejik ve vizyoner proje olduğu, önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacaktır.

Hedeflerimizi bir adım daha yukarıya taşıdık. Hem coğrafi hem de ticari köprü görevi üstlenen İstanbul’un günümüz finans sektöründe de aynı yapıyı kurabileceğini hedefliyoruz.

İstanbul’u dünyanın sayılı finans merkezlerinden bir tanesi haline getireceğiz demiştik ve getirdik. Türkiye’de finansın tarihinde neler olduğunu bunlar bilmiyor. Tarihte İstanbul bu ülkenin nasıl finans merkezi ise yine öyle olmaya hazır.

"65 MİLYAR TL YATIRIM İLE DÜNYANIN EN PRESTİJLİ MERKEZİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

65 milyar TL yatırım ile ülkemizin ve dünyanın en prestijli merkezini hayata geçirdik. 600 milyon TL değerindeki fonu projemizdeki çevre dostu yeşil binalar ile kullanıyoruz.

21 ofis binasıyla, 100 bin m2'lik alışveriş merkeziyle, 26 bin 500 araç kapasitesiyle, oteliyle, akıllı şehir konseptiyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına cevap verecektir. Ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu merkez, 3 kıtanın buluşma noktası olan İstanbul’da yeni bir finansal ekosistem oluşturacaktır. Tüm bunların yanı sıra yatırım çekme potansiyelimizi de artıracaktır.

"MİLLİ FİNTEK STRATEJİ BELGEMİZİ DE KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Finansal istikrarın devamını sağlayacaktır. Ekonomide öngörülebilirliğin ve istihdamın yükselmesine de katkı sağlayacaktır. Fintek ve katılım finans konusunda önemli bir merkez haline geleceğini öngörüyoruz. Yakında milli Fintek stratejik belgemizi de kamuoyumuz ile paylaşacağız. Genç girişimcileri de destekleyeceğiz ve onları yalnız bırakmayacağız. 10 yıllık çetin mücadelenin her bir aşaması zorlukla dolu ve emek dolu bir projedir. İFM ile Türkiye, yıllardır dışlandığı bir alanda ‘artık ben de varım’ diyebilme cesaretini göstermiştir. Sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum.

Sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum. Seçimler, siyasi partilerin ve ittifakların kantara çıktığı günlerdir. Millet bu dönemde vaatleri ölçüp tartar, herkesin çapı ve kapasitesi hakkında görüş sahibi olur ve gelecek 5 sene kimin zihniyeti ile yönetilmek istediğini seçer. Muhalefetin Türkiye’yi yönetebilecek, ülkemizi hayallerine ulaştırabilecek hiçbir vizyona sahip olmadığını ortaya koymuştur. Bu zihniyet 2001 öncesinde de neden Türkiye’nin geri kaldığını ortaya koymuştur.

300 milyar dolar, İngiltere’den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle görüştü belli sözler aldı. Şimdi burada finans sektörünün önde gelenleri var. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir yalan dünyanın hiçbir liderinde görmedim. Ama bu zavallı hayatında bir SSK var ki bunu da bu batırdı. Şimdi Şehir Hastanelerimizde biz dünyaya meydan okuyoruz. Fakat Bay Bay Kemal, yap işlet devret nedir bunu öğrenelim diyor. Ben mi öğreteceğim, kitapları karıştır öğren.

Ülkeye geride milyarlarca dolar borç takarak nasıl ortadan kaybolduklarını bu millet unutmaz.

"2013'TEN SONRA IMF İLE İLİŞKİMİZ KALMADI"

2013’e kadar biz ödemelerimizi yaptık. 2013’ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz kalmadı. Bize tavsiyede bulundular IMF’den destek almadan bu işi kurtaramayacaksınız diye. Neden? Ekonomi kötüymüş, biz gayet iyi yürüttük. Merkez Bankası'nın döviz rezervi devamlı artış gösterdi. Şu anda da ihtiyacımız yok. Bu millet IMF’den alınan borçlarla memur ve emekli maaşlarının ödendiğini unutmaz.

Bu millet 1990’lardaki popülist eylemlerin nasıl Türkiye’yi ekonomik bir çöküşe sürüklediğini unutmaz. Ekonomi cahili, eser ve hizmet düşmanı olmuştur bunlar.

Üniversitesi olmayan ilimiz kalmasın istedik ve bunu başardık. Iğdır’daki, Ağrı’daki, Hakkari’deki, Muş’taki gençlerim kendi ilindeki üniversitesine gidebiliyor. Yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur, turist seyahat eder, nakliyeci eşyasını taşır. Yol yenmez ama yol sayesinde ekonomi büyür.

Biz bunun için her fırsatta yol medeniyettir diyoruz. Yol yapmasaydık 251 milyar dolardan fazla yatırım çekebilir miydik? İstihdamı 31 milyona çekebilir miydik? İstanbul Havalimanı milli gelire 23,75 milyar Euro ihracata 4,2 milyar Euro, vergiye 1,23 milyar Euro katkıda bulunurken, istihdama katkısı 972 bin kişi oldu.

Göreve geldiğimizde bu bölge çukurdu, çamurdu. Bütün pisliklerle dolu olan bir yerdi. İsminin Ataşehir olmasına bakmayın, Ata ile uzaktan yakından ilişkisi yoktu. Bugün Fikirtepe’de kentsel dönüşümün açılışını yapacağız. Orası da rezaletti. Orayı da aldık bugünkü hale getirdik. Buraları rezaletten biz kurtardık. İBB Başkanı olduğum dönemde buralarda çektiğimiz çileleri gayet iyi bilenler var. Ümraniye çöplüğünün ne hale geldiğini biliyorsunuz. Oranın belediye başkanı CHP’li bir belediye başkanıydı. Çöplük patladı, vatandaşlarımız öldü. Orayı yeşil hale biz getirdik.

Gelince uçakları satacakmış. Şu anda uçak kiralıyorsun, onunla gidiyorsun… Bu millet, bu devletin kendi uçaklarını bunlara devretmeyecek. Ben bunlara inanıyorum. Şu an itibariyle büyükşehirlerimizden 19 tanesinde şehir hastanelerimiz yapıldı ve devam ediyor. Bu ülkeyi en büyük projeleri yıkmak olanların insafına bırakmayacağız.

BAKAN KURUM: FİNANSIN KALBİ İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE ATACAK

Törende ilk sözü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aldı. Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye ekonomisi için yeni bir çağ başlatacak İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmenin gururu içerisindeyiz. Kapalıçarşı ve Topkapı Sarayı'mızdan aldığımız ilhamla dünya ticaretinin merkezi olacak bu güzide eseri İstanbul'umuza sunuyoruz. Yatırım değeri 65 milyar TL'yi buluyor.

Anadolu yakasına 2 bin 100 kişilik bir kongre merkezini de kazandırıyoruz. Ümraniye-Kadıköy hattında bağlantı planladık. Hemen Finans Merkezi’nin altında metro inşası da yürütülüyor.

Mimar Sinan’ın birçok formunu burada inşa sürecinde kullandık. Bir yanında Selçuklu eserleri bir yanında Osmanlı motifleri bulunuyor. Bu ikisinin arasında ise yükselen Türkiye’yi görüyoruz. Merkezimizin bir yüzü batıya bakarken diğer yüzü de kadim Anadolu’ya yani Doğu’ya bakmaktadır. İstanbul Finans Merkezi'nde finansımızın da kalbi atacaktır.

14 Mayıs’ta aziz milletimizle eser siyaseti diyeceğiz. Cumhur İttifakımızı yeniden rekor oylarla destekleyecek ve 15 Mayıs sabahına uyanacağız. İstanbul’umuz finansın merkezi oluyor. Ekonomide Türkiye Yüzyılı başlıyor.

BAKAN NEBATİ: DEVASA BİR ESER DAHA KAZANDIRMANIN HEYECANI İÇERİSİNDEYİZ

Bakan Kurum'un ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kürsüye geldi. Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul’umuza ve ülkemize devasa bir eser daha kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. İstanbul Finans Merkezi’nin ekonomimize sunacağı yepyeni fırsatların yanında eşsiz bir yerleşke olacak. Küresel bir etkileşim ve inovasyon merkezi olarak finansal faaliyetlerimizin gelişmesine katkıda bulunacak.

Uluslararası sürdürülebilir fonların ülkemize getirilmesi, reel sektörümüze yeşil finansman sağlanması konusunda da önemli bir merkez olacaktır.

Finansal hizmetlerin tümüne yönelik sürdürülebilir ve katılımcı yaklaşımlar geliştirerek İFM’nin kuruluşunu bugün tamamladık. Dönüşüm sürecini de başlatmış bulunuyoruz. Geniş yelpazedeki finansal kurum ve kuruluşları İFM çatısı altında birleştirmiş olacağız. 2036’ya kadar İFM’nin toplam finansal hizmet ihracatını 3 kat artıracağını öngörüyoruz.

İFM’nin ana vizyonlarından bir tanesi de dijitalleşen dünyada finansal ekonomi sistemi geliştirmek olarak belirledik. İş fikirlerinin yatırımcılarla buluşmasına olanak sağlayarak Fintek Akademi’yi de hayata geçiriyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sımsıkı sarılarak, yapamazsınız dedikleri her icraatı yaparak ilerliyoruz.