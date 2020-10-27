İYİ Parti'li Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargıSon dakika flaş gelişme: İYİ Parti'li Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberi İYİ Parti'li Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ iddialarına yönelik olarak soruşturma başlatıldı. Buğra Kavuncu’nun avukatı Alper Akdoğan da müvekkili ile ilgili olarak bugün adliyeye dilekçe verdiklerini ve her zaman ifade vermeye hazır olduklarını söylediklerini belirtti

Son dakika flaş gelişme: İYİ Parti'li Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
İYİ Parti'li Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

FETÖ iddialarına yönelik İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın Buğra Kavuncu ile ilgili olarak yaptığı açıklama kamuoyunda tartışılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ iddialarına yönelik olarak soruşturma başlatıldı.

Buğra Kavuncu’nun avukatı Alper Akdoğan da müvekkili ile ilgili olarak bugün adliyeye dilekçe verdiklerini ve her zaman ifade vermeye hazır olduklarını söylediklerini belirtti.

"MEMNUNİYETLE ÖĞRENDİM"

Buğra Kavuncu da, Twitter hesabından, "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, savcılık makamına verilmeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim." paylaşımını yaptı.

Kavuncu ayrıca iletisinde, "Bu sabah avukatlarım, savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'li bir grupla 21 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kavuncu, bir televizyon programında hakkında çeşitli iddialarda bulunan İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve açıklama yapmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Katliama bir suç duyurusu daha!
GÜNDEMKatliama bir suç duyurusu daha!
Son dakika! AK Parti'de kritik toplantı başladı!
GÜNDEMAK Parti MKYK toplandı
SON DAKİKA CANİYE İSTENEN CEZA! Duygu'nun katiline istenen ceza belli oldu! - Haberler
GÜNDEMİşte Duygu'nun katiline istenen ceza!
Karantinadan kaçıp 800 km yol gittiler! - Haberler
GÜNDEMKarantinadan kaçıp 800 km yol gittiler!
3 çocuk babası kolunda enjektörle ölü bulundu
GÜNDEMKolunda enjektörle ölü bulundu
Son dakika! İYİ Parti'de 81 il başkanı Ümit Özdağ'ın ihracı için dilekçe verdi - Haberler
GÜNDEMİYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın ihracı için 81 dilekçe
Karantinadaki 2 kişi belediyeye gelince yakalandı! - Haberler
GÜNDEMKarantinadaki 2 kişi belediyeye gelince yakalandı!
İletişim Başkanlığı’ndan Osman Hamdi Bey sergisi - Haberler
GÜNDEMİletişim Başkanlığı’ndan Osman Hamdi Bey sergisi
Son dakika haberi... Anne ile babanın acı vedası! Kucaklarında uğurladılar
GÜNDEMAnne ile babanın acı vedası! Kucaklarında uğurladılar
Son dakika: İstanbul'da emlak çetesine operasyon: 5 gözaltı! - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da emlak çetesine operasyon: 5 gözaltı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X