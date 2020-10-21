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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ arasındaki FETÖ tartışmasını değerlendirdi. Akşener, mahkemeyi işaret ederek "Akla kara koyun ayrılacak" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti'de "FETÖ'cü iddiaları"na ilişkin konuşan Akşener, "Bu konuyu ne burada ne de başka yerde soran olmadı. Medyanın ilgisini çekiyor ama vatandaşın derdi başka. Sosyal medyadan derdimizi anlatmak yerine yüz yüze konuşmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler" dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun kendisini FETÖ üyesi olmakla niteleyen Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmasını değerlendiren Akşener, "Buğra Bey, kendisine yönelik iddialara ilişkin, iddia sahiplerine fırsat sağlıyor. Ellerinde bilgi, belge varsa neyse bildirecekler ve mahkeme karar verecek. İşte o zaman akla kara koyun ayrılacak" ifadelerini kullandı.