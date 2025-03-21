İzmir Valiliği, kent genelinde gösteri, toplantı ve yürüyüş yapılmasının yasaklandığını açıkladı. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10:00'dan – 25.03.2025 günü saat 23:59’a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır."

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "İlimiz genelinde; kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'den, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.