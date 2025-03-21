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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı

        İzmir ve Ankara valiliklerinden yapılan açıklamaya göre her iki kent genelinde 25 Mart Salı günü gece yarısına kadar 5 gün süreyle, gösteri ve yürüyüş yapılması yasaklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:53
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        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
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        İzmir Valiliği, kent genelinde gösteri, toplantı ve yürüyüş yapılmasının yasaklandığını açıkladı. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10:00'dan – 25.03.2025 günü saat 23:59’a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır."

        Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "İlimiz genelinde; kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'den, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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