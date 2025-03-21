İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı! İstanbul Valiliği, bugün saat: 14.00'te başlayıp cumartesi günü saat: 14.00'e kadar İstanbul'da kapanan yolları ve alternatif olarak sunulan güzergâhları paylaştı. İşte mega kentte trafiğe kapanan caddeler ve alternatif yollar...

Habertürk Giriş: 21.03.2025 - 15:40 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:47 facebook

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