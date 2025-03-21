Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güzergah SON DAKİKA HABERLER: İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı

        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!

        İstanbul Valiliği, bugün saat: 14.00'te başlayıp cumartesi günü saat: 14.00'e kadar İstanbul'da kapanan yolları ve alternatif olarak sunulan güzergâhları paylaştı. İşte mega kentte trafiğe kapanan caddeler ve alternatif yollar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 15:40 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Valiliği'nce, 19 Mart Çarşamba günü, alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği açıklandı. Yeni karar doğrultusunda 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

        KAPANAN YOLLAR (14.00 İTİBARİYLE)

        - Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

        - Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

        - 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

        - Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

        - Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

        REKLAM

        - Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

        - Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

        - Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

        - Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

        - Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

        - Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

        - Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

        ALTERNATİF YOLLAR

        - 10.Yıl Caddesi

        - Namık Kemal Caddesi

        - Sahil Kennedy Caddesi

        - E-5 D100 Karayolu

        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti